Gf Vip, il recap della 31esima puntata: nomination, nuovi ingressi, risultato del televoto

La 31esima puntata stagionale del Grande Fratello Vip si è appena conclusa, e tanti sono stati i momenti salienti che hanno preso forma nel ping pong di linea tra lo studio di Canale 5 e la Casa. Alla guida del reality show, come sempre, Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti e dall’addetta alla postazione social Giulia Salemi, pronta a leggere in diretta i commenti più divertenti e irriverenti prodotti dal web. L’appuntamento appena andato in onda ha visto tre volti nuovi varcare la porta d’ingresso del loft di Cinecittà, mentre una vippona - Milena Miconi - era assente giustificata a causa di un lutto personale che l’ha costretta ad abbandonare momentaneamente il programma. Tra litigi, nuovi amori e nomination, ecco tutto quello che è successo in puntata e che potreste esservi persi.

I momenti salienti della 31esima puntata del Gf Vip 2022/2023

Antonella contro tutti: l’influencer salernitana resta al centro delle polemiche. Signorini apre la puntata con un confronto tra lei e suoi “nemici” nella casa: Tavassi, Micol e Nicole l’accusano di essere falsa e di voler sempre passare per vittima. Ma Antonella non ci sta e contrattacca, paragonandoli a degli Umpa Lumpa

Il lutto di Milena: l’ex primadonna del Bagaglino è uscita dal loft per partecipare al funerale di Alessandro Lo Cascio, suo amico e manager scomparso improvvisamente a soli 52 anni. Signorini informa però che la vippona è già in quarantena: presto quindi rientrerà in gioco.

Il triangolo Daniele-Martina-Oriana: la prima new entry ad apparire in puntata è Martina Nasoni, ex fidanzata di Daniele. Lui quando la rivede s’illumina: “Per me è sempre speciale”. Signorini impacchetta una nuova dinamica chiamando in causa Oriana, da settimane molto intima con Dal Moro. La spagnola sbotta: “Sempre la solita mer*a. Non ce la faccio più!”.

Il faccia a faccia tra Edoardo e Sonia: Signorini fa arrivare in studio Edoardo Donnamaria per un chiarimento con Sonia, da lui criticata aspramente nei giorni scorsi (“E’ bollita, lavora grazie a Bonolis”). L’opinionista non ha digerito i riferimenti al suo matrimonio e non lo nasconde.

Matteo incontra Nikita e litiga con Luca: il secondo volto nuovo della serata è Matteo Diamante, per 7 anni fidanzato con Nikita. Anche lui sarà un ospite speciale del reality. La concorrente svela: “Lui è l’uomo della mia vita”. Poi Signorini le fa rivedere la scena del bacio “rubato” a Onestini. Tra quest’ultimo e Luca c’è un confronto durissimo in cui volano insulti.

L’altro triangolo: la terza ospite speciale è Ivana Mrazova, ex fidanzata di Luca Onestini. Tra loro il feeling sembra ancora intatto e un ritorno di fiamma a questo punto non è da escludersi. La felicità dei loro volti stona con l’espressione di Nikita, scurissima in volto alla vista dell’affascinante modella ceca.

Il risultato del televoto

Questa settimana il preferito dal pubblico è Alberto De Pisis, che ha trionfato al televoto contro Antonella, Nikita e Davide. Queste le percentuali della votazione:

Alberto De Pisis 39%

Antonella Fiordelisi 30%

Nikita Pelizon 27%

Davide Donadei 4%.

I preferiti

I preferiti della Casa sono Giaele, Tavassi, Oriana, Davide. L’immune di Sonia è Antonella, mentre Orietta sceglie Nicole.

Le nomination

Nomination palesi

Andrea nomina Sarah

Luca nomina Antonino

Sarah nomina Andrea

Attilio nomina Edoardo D.

Edoardo D. nomina Attilio

Antonino nomina Edoardo D.

Micol nomina Attilio

Daniele nomina Luca

Nikita nomina Antonino

Nomination segrete

Giaele nomina Attilio

Edoardo T. nomina Attilio

Antonella nomina Micol

Oriana nomina Antonino

Davide nomina Luca

Nicole nomina Sarah

Alberto nomina Daniele

Sono al televoto (che si chiuderà durante la puntata di giovedì 9 febbraio): Attilio, Antonino, Edoardo, Luca Onestini e Sarah.