Adriana Volpe rompe il silenzio: dalla delusione di Alfonso Signorini all'incoerenza di Sonia Bruganelli

Il Grande Fratello Vip in partenza ma con una grande novità. Quest?anno sulla poltrona degli opinionisti non siederà più Adriana Volpe, scalzata da Orietta Berti. Riconfermata invece nel ruolo la moglie di Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli.

La conduttrice trentina sinora ha taciuto sulla mancata riconferma da parte di Alfonso Signorini, non mancando tuttavia di inviare frecciatine al vetriolo al programma e all'ex collega. La Volpe tempo fa ha condiviso sul suo profilo Instagram un un articolo della testata Gossiptv dal titolo: ?Gf Vip, ufficializza Bruganelli, tumulto web: valanga di critiche, Volpe difesa?. L?ex opinionista ha aggiunto un commento sibillino al pezzo facendosi forte della manifestazioni di stima e affetto ricevuto dal pubblico, che a quanto pare, commenti social alla mano, parteggia per lei: ?Grazie, grazie, grazie per l'affetto che mi dimostrate sempre?. ha aggiunto Adriana. Dopo mesi di silenzio la Volpe si è raccontata in un? intervista senza filtri a FanPage.

La Volpe delusa da Signorini

Adriana ha esordito raccontando come inizialmente sia lei che la Bruganelli non fossero state riconfermate come opinioniste del reality: ?L?ho appreso a maggio. All?inizio non eravamo state riconfermate entrambe, né io e né Sonia Bruganelli. Poi, i primi di giugno, mi ha stupito moltissimo la richiesta di entrare nuovamente nella casa come concorrente. Ho ricevuto una telefonata da Alfonso che mi diceva: ìIo ho le idee molto chiare, vorrei Sonia Bruganelli come opinionista e te dentro la casa??.

Una proposta che ha lasciato con l?amaro in bocca Adriana, delusa evidentemente da Signorini: ?La sua richiesta mi ha spiazzato anche perché Alfonso conosce la mia storia personale e familiare. Da lui, mai mi sarei aspettata una proposta del genere. Sa che da quando sono separata, mia figlia può contare solamente su di me. Sa che è tutto sulle mie spalle, è impensabile allontanarmi da lei per tanto tempo. Per me la serenità di Giselle ha priorità su tutto. Aspettavo la telefonata di Alfonso, ma per essere riconfermata come opinionista e non per rientrare nella casa come concorrente?. Nonostante la mancata riconferma nel programma la Volpe dice di non avercela con il giornalista, tanto che ammette guarderà il programma e forse lo commenterà addirittura su Twitter: ?Sì, posto che la mia risposta è stata no, poi non ci siamo più sentiti. Lui non ha insistito ovviamente, perché quando gli ho messo davanti la realtà, ha capito?.

La stoccata a Sonia Bruganelli

Nel corso della chiacchierata non potevano mancare domande sulla rivale Sonia Bruganelli, su cui la Volpe non ha speso parole altrettanto lusinghiere: ?Su Sonia rimango basita, posso solo dire che è un mostro di coerenza (ride, ndr). All?inizio ha sputato nel piatto dove mangiava. Anche durante l'edizione che abbiamo fatto insieme si è lamentata di non volere stare lì, che le pesava, di non vedere l?ora di tornare a fare il suo lavoro?.

Nonostante i dissapori la showgirl ha ammesso di aver teso un ramoscello d?ulivo all?ex collega, che a quanto pare non l?ha afferrato: ?In realtà, sentite no. Ho tentato più volte di fare un pranzo con lei. Non so quante volte l?ho invitata, ma lei è troppo occupata, troppo presa. Io sono sempre stata conciliante. In tutte le interviste, ho sempre detto quanto la stimassi professionalmente, ho sempre riconosciuto che lei è una grande imprenditrice e sa valorizzare il lavoro del marito?.

Il futuro professionale della Volpe

Adriana ha poi speso un pensiero per Orietta Berti, che questo anno la sostituirà sulla poltrona da opinionista: ?Sono convinta che Orietta, un personaggio che io adoro, possa essere una voce accogliente e confortante per i concorrenti. Per fortuna che ci sarà lei?.

Quando al suo futuro professionale Adriana Volpe ha le idee chiare: ?Mi dedicherò con tanta passione allo sviluppo di un nuovo format, al quale sto già lavorando da tempo con la mia squadra di autori. Poi, ti anticipo, ho anche un progetto imprenditoriale. Per la prima volta voglio gettare le basi per un lavoro che possa essere un supporto quando sarò un po? più vecchiarella (ride, ndr). Di Carrà e Barbara D?urso ce ne sono poche, è difficile resistere nel tempo. È anche importante diversificare un po?. Secondo me crescere significa misurarsi con nuove sfide e soprattutto non accettare compromessi?.