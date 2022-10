Marco Bellavia bullizzato, Adriana Volpe furiosa: il video-sfogo fa il pieno di like

Nomi, cognomi e motivazioni: Adriana Volpe non risparmia nessuno nel video in cui si espone in prima persona, mettendoci la faccia e le parole più dure, per attaccare i concorrenti di un'edizione del Grande Fratello Vip appena iniziata e già condannata da ogni parte. Le motivazioni sono le ormai tristemente note affermazioni dei compagni di Marco Bellavia, uscito dalla casa dopo le pressioni subite per la sua depressione: "Non ho mai visto tanto odio e tanta cattiveria" afferma durissima la conduttrrice, ex concorrente ed ex opinionista del reality, nello sfogo che sta riscuotendo un enorme successo tra gli utenti.

Marco Bellavia, Adriana Volpe contro i concorrenti del GF Vip

"Ma cosa sta succedendo nella casa? Io non riconosco più nessuno. Non ho mai visto tanto odio e tanta cattiveria" esordisce Adriana Volpe nel video pubblicato sui social: "Questa doveva essere l'edizione dell'inclusione e invece ho visto un branco che si è scagliato contro Marco Bellavia. Sappiate che siamo tutti indignati". Le sue dichiarazioni proseguono elencando le colpe di ogni protagonista del reality: "Nelle prime puntate abbiamo conosciuto Elenoire Ferruzzi, la sua battaglia per la discriminazione, avrebbe dovuto supportarlo invece lei le ha detto di andare alla neuro-deliri. Gli ha dato del disadattato. Abbiamo conosciuto anche la storia di Giovanni Ciacci e quando Marco è uscito, ha detto ‘ce lo siamo tolti dai coglioni'. E Carolina Marconi? Da una donna come lei, che ha conosciuto il dolore del tumore, mai mi sarei aspettata una battuta come: "Tu sei patetico". Giovanni, Carolinia, ma secondo voi esistono malattie di serie A e di serie B? Wilma Goich? Che dice: ‘sei la causa dei tuoi mali'. Vi rendete conto? Ginevra, tu hai detto: ‘si merita di essere bullizzato'. Nessuno si merita di essere bullizzato. Persino Patrizia e Gegia mi hanno stupito per quanto insensibili".

Infine, la certezza sul vincitore di questa edizione: "In questa casa, tranne due o tre che hanno dato frasi di conforto a Marco, tutti siete stati complici e fautori di questo allontanamento" ha concluso: "La cosa più vergognosa e che quando lo avete salutato, gli avete detto: "Ci mancherai tanto". Tutti abbiamo capito quanto falsi siete. A voi non mancherà, ma al pubblico sì. Marco Bellavia è l'unico vincitore di questa edizione".

Migliaia i follower che si stanno unendo alle parole di Adriana Volpe: solo su Instagram i like al video in due ore hanno raggiunto quasi i 23mila e non mancano i tantissimi commenti che la rimpiangono come opinionista.