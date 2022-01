Adriana Volpe replica velenosa a Sonia Bruganelli: "Rispetto a me sei piccola piccola"

I dissing tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe accompagnano il pubblico del Gf Vip ormai da mesi. Che tra le due non corresse buon sangue si era capito ancora prima dell'inizio del reality, dalla zuffa al servizio fotografico alle tensioni durante le prove, poi il selfie della moglie di Paolo Bonolis con Giancarlo Magalli - acerrimo nemico della collega - ha sancito definitivamente l'inizio di una guerra neanche poi tanto fredda.

Le due opinioniste se ne sono dette di tutti i colori, dentro e fuori lo studio. Per non parlare dei social. L'ultimo roud si è combattuto proprio oggi, dopo le dichiarazioni rilasciate da Sonia Bruganelli a Chi. Prima sul selfie dello scandalo: "Non mi pento di nulla - ha assicurato - Adriana se l'è presa, ma i rapporti tra di noi sono sempre gli stessi, ovvero lontani". Poi su tutto il resto, che non è affatto poco a quanto pare: "Vorrei rassicurare la Volpe che quando siamo in studio e parlo con un autore o uno dei presenti, lei non deve seguirmi perché magari pensa che io possa aver scoperto chissà quale segreto. Sembra mio fratello minore - ha detto - con il quale litigavo per avere le attenzioni di nostra madre. Solo che lei potrebbe essere la mia sorella maggiore per questioni anagrafiche. Adriana, stai serena".

La replica di Adriana Volpe

Non ci è andata leggera Sonia Bruganelli, men che meno lo ha fatto poco dopo Adriana Volpe. La conduttrice ha replicato velenosa su Twitter: "Brava Sonia, hai ragione: tu rispetto a me sei piccola, piccola piccola... E non mi riferisco ovviamente né all'età né all'altezza. Di grandi ci sono solo le bugie che dici e le libertà che ti prendi al Gf Vip". Parole pungenti e precise, che nascondono accuse ben più pesanti. Si affronteranno di nuovo in diretta tv? Di certo c'è che questi faccia a faccia saranno gli ultimi, visto che la signora Bonolis ha già fatto sapere che non ci sarà il prossimo anno. Per gli amanti della rissa in tv "un peccato".