Gf Vip, Adriana Volpe e il "friccicore" con Sonia Bruganelli: "Siamo due donne alfa"

Nervi tesi fra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli? Le settimane antecedenti all'inizio del Grande Fratello Vip facevano pensare di sì, tra insistenti voci di antipatie e addirittura una presunta zuffa che sarebbe esplosa sul set di un servizio fotografico per il lancio del programma.

La prima puntata l'hanno portata a casa senza troppe tensioni, anche se non sono pochi quelli che hanno notato gesti e sguardi velenosetti e che giurerebbero ci sia alta tensione tra le due opinioniste. Dopo tanti rumors è Adriana Volpe a rompere il ghiaccio, parlandone per la prima volta a Casa Chi e assicurando che tra lei e la collega regnerebbe la pace e soprattutto tanta stima.

"Siamo due donne alfa"

La conduttrice, ed ex gieffina, ha detto: "Ciò che conta per me è avere un bellissimo rapporto fuori dagli studi. Ci siamo supportate prima di andare in diretta, ci siamo date dei consigli, abbiamo brindato. Poi è ovvio che quando scendiamo in campo abbiamo personalità e reazioni diverse in puntata - ha spiegato - Ovviamente commenteremo tutto in maniera diversa, altrimenti saremmo copie. Siamo due donne alfa, molto toste ed è bellissimo che ci sia un confronto diretto. Direi che questo friccicore è bello, no?". Se lo dice lei. Dietro le quinte, dunque, sarebbe tutto tranquillo. E davanti alle telecamere? "Sono certissima che avremo due prospettive diverse, ma penso sia positivo - ha detto ancora la Volpe - Spero di averla già conquistata. Voi avete visto la prima puntata, ma vedremo cosa succederà. Abbiamo due modi di proporci molto diversi, per fortuna. Siamo due caratteri distanti, questo è vero. Poi magari su alcune cose siamo simili, Sonia è molto battagliera e non ha filtri".