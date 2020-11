Gf Vip, Adua e l'anoressia: "Ho avuto atteggiamenti aggressivi contro mia madre"

Rosalinda, in arte Adua Del Vesco, si è scusata in diretta con la madre. Adua ha più volte parlato del periodo della sua vita in cui soffrendo di un disturbo alimentare ha condizionato la vita sua e della sua famiglia.

Questa sera ha ricordato la sua anoressia e i comportamenti anche violenti assunti con la mamma, che però l'ha sempre perdonata e capita. "Quando avevo un disturbo alimentare ero molto aggressiva soprattutto verso mia madre, ho avuto anche dei comportamenti fisici aggressivi, è una cosa che mi fa ancora soffrire - ha dichiarato con le lacrime agli occhi e la voce spezzata - e che non ho superato, e colgo l’occasione per chiederle perdono”.

Signorini però ha in serbo per Adua un vero e proprio regalo - dopo averle mostrato il video della madre che la rassicura incitandola ad essere felice e a vedersi bella - le dice che potrà scusarsi in diretta con la mamma.

Le scuse in diretta di Adua

Si apre un collegamento con la casa di Adua, a rispondere è la sorella e subito dopo è arrivata la madre. "Non voglio più sentirti dire che sei brutta e non ti piaci, non sai quante ragazze mi scrivono per dirmi che sei per loro un esempio" così la mamma cerca di rassicurare Rosalinda che sfrutta il momento per scusarsi. "In alcuni momenti non sono stata propriamente io, ho avuto comportamenti bruttissimi nei tuoi confronti, ad oggi penso che sei stata una mamma fantastica, e non ho niente da recriminarti e ti chiedo perdono se ti ho fatto tanto male”.