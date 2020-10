Gf Vip, scatta il bacio tra Adua e Dayane

(Nel video il bacio tra Adua e Dayane)

Libera da tutti i fantasmi del passato, Adua Del Vesco inizia a respirare a pieni polmoni la vita all'interno della Casa del Gf Vip. Accanto a lei - e sempre più vicina - c'è Dayane Mello. Le due hanno legato fin da subito e ora non possono fare a meno l'una dell'altra. La loro è un'amiciza che sicuramente continuerà anche dopo il reality, ma nel frattempo si sta trasformando in qualcosa di ancora più forte. Sempre più unite e complici, Adua e Dayane si stanno lasciando travolgere da un sentimento importante e il feeling diventa anche fisico.

I vip hanno organizzato un sabato sera in giardino, vino e chiacchiere. Le due, che non riescono a stare distanti, hanno trascorso la serata abbracciate sullo stesso pouf: coccole, baci e carezze davanti a tutti (che facevano il tifo per la 'nuova coppia'), finché Dayane non ha preso iniziativa e le ha stampato un bel bacio sulle labbra. Apprezzatissimo da Adua.

Il bacio tra Elisabetta Gregoraci e Myriam Catania

Il primo bacio saffico nella Casa, però, è stato quello tra Elisabetta Gregoraci e Myriam Catania. Le due stavano chiacchierando in giardino, scambiandosi complimenti, finché da un abbraccio sono arrivate a sfiorarsi le labbra. Forse per 'errore', ma tanto è bastato a Myriam per commentare: "La Gregoraci spigne eh".