Gf Vip, il ballo bollente di Adua e Dayane: "Ti amo, sei figa"

(Nel video Dayane e Adua)

Un romantico tête-à-tête ieri sera al Gf Vip, in giardino, tra Adua Del Vesco - che ormai si fa chiamare col suo vero nome, ovvero Rosalinda - e Dayane Mello. Le due, legate da una complicità sempre più profonda, ballano un lento sotto la luna, si accarezzano, si toccano i capelli, poi si guardano e non resistono. "Bella che sei" dice Adua a Dayane, che risponde subito: "Anche tu". La loro intimità è la stessa di una coppia di fidanzate.

Dayane Mello ad Adua: "Ti amo"

La modella, questa settimana in nomination, si lascia andare completamente: "Ti amo tantissimo, mi mancherai da morire". "Tanto non vai via" replica l'attrice, mentre continua a stringerla. I loro occhi sono fiamme e Dayane le sussurra: "Sei figa". Ovviamente, ricambiata. Il giardino si trasforma nel loro nido d'amore, con la musica a fare da sfondo e i loro baci a riempirlo.