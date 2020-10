Gf Vip, Adua Del Vesco chiede un test di gravidanza: potrebbe essere incinta

Adua - anzi, Rosalinda - Del Vesco potrebbe essere incinta nella Casa del 'Grande Fratello Vip'. Ad insinuare il sospetto è la stessa 26enne siciliana che ieri sera ha chiesto alla produzione un test di gravidanza dopo aver avvertito alcuni sintomi riconducibili a un bebè in arrivo. L’attrice, fidanzata da tempo col compagno Giuliano Condorelli, lamenterebbe un ritardo e tra le varie ipotesi formulate ci sarebbe la possibilità che sia rimasta incinta prima dell’ingresso nella Casa.

Adua Del Vesco incinta?

La notizia sta sconvolgendo gli equilibri tra i concorrenti. Tra i primi a commentare il fatto c'è Tommaso Zorzi, vera star di questa edizione che ha riportato a mente come la stessa cosa sia successa a Pechino Express proprio quando lui era concorrente. In quel caso ad aspettare la cicogna era la showgirl Paola Caruso. “Ma perché in ogni reality in cui vado qualcuna rimane incinta? Puoi almeno chiamarlo Tommaso se è maschio? Non chiedo tanto”, ha scherzato l'influencer.

Adua e tutti gli scandali al Gf Vip

Se le indiscrezioni venissero confermate, per Adua si tratterebbe di un nuovo 'caso'. La ragazza è stata infatti una delle più chiacchierate di questa edizione, tra la rivelazione sul finto fidanzamento con Gabriel Garko, il presunto Ares Gate e la denuncia di due drammatici episodi: uno stupro vissuto da ragazza e il dramma dell'anoressia.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Chi è il fidanzato di Adua Del Vesco

Accanto a lei da anni c'è appunto Giuliano Condorellie. I due si conoscono da molto tempo. Trattasi del primo amore di Adua e nonostante i molti tira e molla, la coppia è sempre stata molto unita. “Nella mia vita c’è qualcuno”, aveva rivelato la Del Vesco durante un’ospitata a Verissimo nel 2019. “È una persona che in realtà c’è sempre stata. Mi ha aspettato per tanti anni e mi è stata vicino quando pesavo 34 chili: se non è amore questo non so cosa possa esserlo”.