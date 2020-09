Adua e Massimiliano sono stati in una setta? Il racconto shock al GF Vip

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra hanno superato i rancori per la fine turbolenta della loro storia d’amore con un abbraccio giunto alla fine di un confronto molto acceso durante la terza diretta del Grande Fratello Vip. Pace fatta, dunque, tra i due ex fidanzati che, reduci dalla riconciliazione, nella notte hanno affrontato una lunga conversazione su un’esperienza “negativa” vissuta insieme in passato che ha segnato profondamente entrambi per le ripercussioni psicologiche conseguenti.

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra in una setta? Il racconto shock

“Io ero succube di quella persona, sai di chi parlo vero? Ero una scema”, ha esordito Adua nel dialogo con Massimiliano durante il quale entrambi hanno fatto riferimento a un personaggio che li avrebbe manipolati, chiamato ‘Lucifero’ e ‘Innominabile’. Il racconto non appare chiaro nei suoi particolari, perché pieno di rimandi che sembrano poter essere colti solo da loro che hanno vissuto quei momenti. Tuttavia, dal dialogo emerge come i due fossero coartati in un ambiente inquietante, una sorta di setta che li controllava con una costante pressione psicologica volta a impedire loro di dire la vera età e di socializzare, obbligandoli ad interrompere i rapporti con i veri affetti.

“Tu credi nell'energia negativa? Io sono convinto che lui sia Lucifero, è il Male supremo. Dopo questi avvenimenti l'ho percepito ancora di più”, ha affermato Morra. E ancora: “Io non rinnego nulla perché è stata un'esperienza, seppur molto negativa”, ha affermato lui: “Ho raggiunto degli obiettivi lavorativi cui tenevo”. Diversa, invece, la visione di Adua che rimpiange di essersi negata momenti di vita con la sua famiglia per via dell’ ‘Innominabile’: “Niente vale tutti gli anni che ho perso accanto ai miei genitori, tutti gli anni che potevo passare con il mio ragazzo, con il quale non sono potuta stare per suo volere. Quei momenti non me li darà più indietro nessuno”, ha osservato lei, incalzata da Morra che ha tentato di fornirle una visione più positiva dell’accaduto: “Se tu sei quella sei, e penso che sei contenta di come se, lo devi a quello. Oggi studi teologia, ti stai godendo il tuo ragazzo a Milano”.

Adua Del Vesco: "Sono scappata di notte, di nascosto"

A un certo punto Adua Del Vesco pare aver accennato al pensiero di suicidio: “Io a un certo punto non volevo più vivere. Non ce la facevo più” ha affermato, mentre Massimiliano Morra ha fatto riferimento “all'ultimo periodo” che per lui sarebbe stato “il peggiore”: “Era diventata una cosa improponibile. Ricordi quello che è successo, quel gesto per cui tu giustamente tu ti sei arrabbiata? Io ricevevo telefonate, istigazioni… Io ho detto basta, chiudiamo il capitolo. Tu non hai idea della cattiveria di quella persona”.

Adua ha anche detto di “volere giustizia”. In lacrime, l’attrice ha poi raccontato: “Io ne sono scappata di notte, di nascosto. Se rimanevo lì facevo la sua fine, te lo dico sinceramente. Non sai quello che ho passato, ero completamente sola. Lui ha liberato me, altrimenti forse io non stavo qua”.

Il riferimento a “Teo” morto suicida

Nel torbido racconto i due hanno fatto riferimento anche a un certo Teo morto suicida di recente, nome che sui social è stato associato allo sceneggiatore Teodosio Losito, morto l’8 gennaio 2019. Questa morte sarebbe stata la molla che avrebbe spinto Adua a uscire dall’anoressia: “Tu hai visto cosa è successo? Io non ero lì quando è successa quella cosa, l’ho scoperta il giorno dopo alle 7 del mattino. Lui mi mandò un messaggio. Io gli volevo bene e so che anche tu ne volevi a lui. Io se rimanevo facevo la sua fine. Ero veramente sola e avrei fatto quella fine lì. Lui è morto il 9 gennaio. A Natale mi accompagnò in aeroporto e mi abbracciò fortissimo, aveva bisogno di calore umano, non lo dimenticherò mai”.

