Gf Vip, Adua Del Vesco crolla: "Lunedì dirò tutto. Lui ci resterà malissimo"

In Casa è arrivato il momento della verità, o almeno così promette Adua Del Vesco. Dopo le sue rivelazioni sulla presunta omosessualità di Massimiliano Morra - poi ritrattate venerdì in diretta e anche dopo con i suoi compagni - l'attrice ha deciso di vuotare il sacco durante la puntata di lunedì. Non dà ulteriori indizi, ma assicura: "Lunedì dirò tutto. Lui ci resterà malissimo".

Lui chi? Gli indizi portano a Morra, con cui ha avuto una relazione qualche anno fa, anche se smentita proprio ieri sera a 'Non è L'Arena' da Alberto Tarallo, il produttore tirato in ballo giorni fa da Adua, quando parlò in Casa di una presunta setta di cui faceva parte insieme ad altri attori della scuderia Ares (tra cui anche Garko e lo stesso Morra). "Sono anni che le persone che mi stanno accanto mi vedono soffrire per gli altri - ha detto - Ora stop. Non posso portare il peso dei problemi, delle questioni, delle situazioni degli altri. È un macigno troppo grande. Mi dispiace, però ho fatto tanto per gli altri. Io ho rinunciato agli anni più belli della mia vita per coprire gli altri. Ora basta. Sono arrivata a un punto che non me ne frega un cavolo di quello che può pensare la gente di me. L'importante è che io stia bene con me stessa. E mi serve questo per stare bene con me stessa".

"Adua Del Vesco e Massimiliano Morra non sono mai stati fidanzati"

Se Adua vuole rivelare questo arriva tardi. Alberto Tarallo, ospite domenica sera da Massimo Giletti a 'Non è L'Arena' ha smentito la relazione tra i due attori: "La loro storia è completamente finta: la storia fu inventata a tavolino da me, Enrico Lucherini (capo ufficio stampa Ares film, ndr) e Sandro Mayer (direttore settimanale Di Più). Adua mi ha detto che aveva lasciato un fidanzato manesco che voleva farla diventare testimone di Geova. Poi raccontò una storia dando tante versioni diverse". Tarallo descrive una Adua bugiarda e instabile. Stasera la sua verità.