Gf Vip, la frase di Adua sui disabili scatena la bufera (VIDEO)

Dopo il caso Selvaggia Roma, ancora una volta le persone con sindrome di down vengono tirate in ballo con tono dispreggiativo

Ancora una volta parole a proposito dei disabili sono state usate a sproposito al Gf Vip. Dopo il caso (rimasto impunito) di Selvaggia Roma, adesso è Adua Del Vesco a finire nella bufera. Durante un momento di relax con le coinquiline, infatti, l'attrice ed ex (fasulla) di Gabriel Garko ha detto in modo offensivo “Basta con questa cosa che sembro handicappata”. E la rete si è scagliata contro di lei.

La frase di Adua sui disabili

Tutto è accaduto quando Adua stava parlando della nomination con Dayane Mello e Selvaggia Roma. La prima ha raccomandato alla seconda di restare vicina alla giovane attrice qualora sarà lei l'eliminata al televoto settimanale e Adua è sbottata: "Non ho bisogno di nessuno. ‘Sta cosa che sembro handicappata, basta!". Il video ha fatto presto il giro di Twitter.

Il precedente Selvaggia Roma

Non è ancora chiaro se saranno presi provvedimenti contro la giovane siciliana, ma di certo c'è che la vicenda che ha visto Selvaggia protagonista in prima persona è passata totalmente inosservata, tanto da scatenare le ire di CoorDown, ovvero il coordinamento a tutela della sindrome di down ("Non mi fate passare per mongoloide", aveva detto in tono evidentemente dispreggiativo). "Basta insulti e linguaggio discriminatorio!", aveva tuonato l'associazione.