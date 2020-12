GF Vip, Adua Del Vesco rivela: “Mi sono innamorata di Dayane”

(Rosalinda Cannavò a Giulia Salemi: "Io amo Dayane")

Il legame stretto tra Adua Del Vesco (Rosalinda Cannavò) e Dayane Mello sta affrontando un momento di forte crisi nelle ultime ore, palesato da un confronto che ha messo in luce i problemi di una relazione che pareva essere sfociata in un’amicizia molto intima. L’arrivo di Sonia Lorenzin, poi, ha destabilizzato ulteriormente la situazione suscitando la gelosia di Adua che, confidandosi con Giulia Salemi, ha ammesso di provare qualcosa di forte nei confronti di Dayane.

Adua: “Io amo Dayane”

“Non riusciamo a comprenderci, non è questione di gelosia… Se ci sono io davanti e lei chiede ‘entriamo in vasca insieme?’ è normale che ci resti male”, ha ammesso Adua: “Per me l’amicizia è come l’amore. In un certo senso mi sono innamorata, non c’è distinzione tra amore e amicizia e magari posso avere anche delle reazioni eccessive”.

Una dichiarazione sincera quella di Adua che conferma un sentimento importante già manifestato reciprocamente dalle due con i gesti affettuosi registrati durante le scorse settimane. Torneranno a comprendersi come prima? Magari un chiarimento davanti alle telecamere della diretta televisiva del GF aiuterà a superare le loro incomprensioni.