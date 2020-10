"Adua lesbica": scoppia di nuovo il caos al Gf Vip

Spunta un retroscena sulla lite tra Matilde Brandi e Tommaso Zorzi. Dietro la rabbia della conduttrice ci sarebbe anche una battuta di troppo che l'influencer avrebbe fatto ironizzando sulla presunta omosessualità di Adua Del Vesco. Durante un momento di pettegolezzi insieme alla coinquilina Maria Teresa Ruta, infatti, Zorzi avrebbe detto che la giovane attrice è lesbica.

"Dicevate che Adua è lesbica"

"Continuavate a scherzare su questa storia, ma soprattutto vi ho visti e sentiti tu e Maria Teresa che dicevate ‘quella è lesbica’. Bisbigliavate qualcosa su quello", ha esclamato Matilde dopo la fine della diretta. "Lesbica?", si è difeso Tommaso "Ma stai scherzando? Lesbica? Non abbiamo detto lesbica. Abbiamo detto ‘siamo a Beautiful’, era una telenovela, ne verrà una dietro l’altra. Però era solo una battuta. Sono battute quelle che abbiamo fatto".

Zorzi ha difeso il suo punto di vista di poter fare dell'ironia sulla situazione paradossale di Adua, che si è ritrovata ad essere più volte negli anni una fidanzata di copertura (prima di Gabriel Garko, poi di Massimiliano Morra). "Questa è un telenovela e io ho semplicemente fatto delle battute sul fatto che ormai è una soap", ha rincarato. Ma Matilde non c'ha visto più: "Ma pure te basta, hai rotto".

Tutt'altro che pentito del suo atteggiamento, Zorzi ha invece accusato Matilde di avergli rovinato l'emozione dell'incontro con la madre avvenuto precedentemente alla lite. "Io volevo trascinarmi quel buonumore per darmi carica e invece per colpa tua non è stato così", ha reclamato. ""Io non ti ho tolto nulla. Il momento con tua mamma resterà e poi era chiuso. Era finito Tommaso, bellissimo ma basta, siamo andati avanti", la replica.