Gf Vip, la bomba di Adua in pubblicità: quella 'lettera' che le impedisce di parlare

Niente sfugge ai telespettatori attenti del Grande Fratello Vip. Se il pubblico generalista si ferma a quanto avviene durante la diretta del lunedì sera, i veri appassionati corrono a guardare il live su Mediaset Extra anche durante la pubblicità, finendo per scoprire qualche chicca in più. E' il caso di quanto accaduto ieri, quando subito dopo la lite con Tommaso Zorzi sul caso Massimiliano Morra, Adua Del Vesco ha lasciato intendere di avere qualcosa da nascondere: "Se potessi parlare smuoverei l’apocalisse ma non posso parlarne perché c’è una lettera dietro".

A che cosa si riferisce la bella Adua? E' quanto si chiede la rete questa mattina. La risposta è probabilmente delle più banali: la famosa 'lettera' infatti potrebbe non essere altro che un banalissimo contratto di riservatezza che le impedisce di fornire dettagli a proposito della storia d'amore (rivelatosi finta) con Morra.

Già perché proprio ieri in diretta televisiva Massimiliano ha rivelato che la storia d'amore paventata negli anni passati con la collega è stata in realtà una farsa costruita al fine di ottenere risonanza mediatica. Una versione confermata dall'addetto stampa della coppia Enrico Lucherini e poi da Adua stessa, che nei giorni scorsi però si è lasciata sfuggire alcuni dubbi circa la presunta omosessualità di Morra, presto smentita dal diretto interessato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ma che cos'altro c'è dietro questa storia che proprio non siamo tenuti a sapere? E' la stessa cosa che subito dopo la puntata si sono chiesti anche Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. "La domanda è, perché privarsi della propria vita? Ma allora perché litigavano la prima sera?", si è chiesto Oppini, figlio di Alba Parietti. "Perché si erano mollati, capisci? Una puntata su questa cosa", la replica di Zorzi. Oppini: "Perché parlavano di essersi mollati allora? Ma lo sapevano gli autori?". Tommaso: "No, nemmeno loro. Qui siamo a livelli proprio… La prima puntata ‘tu mi hai fatto soffrire’. La seconda puntata ‘il mio ex fidanzato Garko è gay’. La terza ‘quando soffrivo di anoressia tu non c’eri’. La quarta ‘non siamo mai stati insieme’". Infine la domanda delle domande di Francesco: "Ma poi perché ha detto che è gay?". Ah, saperlo.