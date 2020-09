Adua e Massimiliano Morra, confronto di fuoco: “Non mi ha picchiata, ma la violenza è anche psicologica”

La terza puntata del Grande Fratello Vip è stato teatro di un acceso scontro tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra, ex fidanzati che si sono ritrovati sotto lo stesso tetto del loft di Cinecittà in qualità di concorrenti.

Dopo la fine della loro relazione i rapporti tra i due sono rimasti pessimi e i motivi di un rancore così forte sono stati oggetto di discussione durante la diretta di Canale 5. “Tu sai che cosa mi hai fatto e sono una signora a non parlarne. Non stuzzicare il can che dorme. Le cose che mi hanno fatto schifo te le ho già dette. Vuoi chiedermi scusa adesso che siamo al GF”, ha affermato l’attrice rivolgendosi all’ex quando Signorini ha chiesto ad entrambi le ragioni sottese a tanto astio. Morra, dal canto suo, si è difeso: “Ma non puoi farmi passare per quello che non sono. Io non ho raccontato niente, questa è la differenza tra me e te”. Contrariata, Adua Del Vesco ha replicato “Ma ringrazia che non parlo…”, suscitando l’intervento di Pupo e che ha chiesto loro ancora una volta di chiarire cosa Morra le avrebbe fatto: “Lui sa cosa ha sbagliato con me, ha avuto atteggiamenti molto brutti. Il fatto di non voler raccontare i dettagli lo faccio anche per tutelarlo perché si tratta di cose non molto belle…”.

Adua Del Vesco contro Massimiliano Morra, poi la pace

Il botta e risposta è andato avanti durante la pubblicità, motivo per cui Signorini, una volta tornati in studio, ha chiesto ad Adua di ripetere una frase pronunciata poco prima a proposito di violenza. “Non mi ha picchiata ma esiste anche la violenza psicologica. Non voglio raccontare i dettagli ma è stato uno di quelli che più mi ha fatto male. Ci tenevo tanto e lui ha avuto una serie di atteggiamenti che non sono giusti”, ha chiarito l’attrice. Alla fine i due si sono abbracciati seppellendo così l’ascia di guerra e lei si è sciolta in lacrime: “Sono stata malata, ero anoressica, ho rischiato di morire e non mi hai fatto una telefonata”, gli ha detti; “Mi dispiace, è che non avevamo più rapporti”, ha replicato lui.