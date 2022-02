Gf Vip, Alex Belli pilota l'aereo con il messaggio per Delia: Soleil furiosa

Alex Belli ha deciso: vuole riconquistare Delia Duran. Durante la puntata di lunedì prossimo ce la metterà tutta per far capire alla moglie quanto la ama. Belli però ha deciso di fare una sorpresa a Duran già questa settimana. Sui social ha condiviso il video che mostra come fosse lui stesso a guidare l'aereo con il messaggio rivolto alla compagna: "Delia sei l’unica donna della mia vita, Alex".

La vippona però non è rimasta molto felice e ha commentato così il messaggio: "Non sono contenta, non ci credo a questo aereo". Non è un segreto che Delia abbia deciso di lasciare Belli, ma anche Soleil Sorge ne è rimasta molto sorpresa e un po' delusa. "Non poteva dirglielo da un mese a questa parte? Ovviamente no, ha aspettato il momento drammaturgico migliore" ha esclamato.

Alex Belli entrerà di nuovo nella Casa e questo porterà di nuovo caos nel programma. A tal riguardo nei giorni scorsi si era mostrata anche molto esausta della situazione e aveva affermato di non voler più fare parte di questo "gioco". Belli avrà circa due settimane per riconquistare il cuore dell'amata... ci riuscirà? Delia al momento sembra molto sicura della sua decisione: "Io l’ho lasciato, non so se è chiaro. Non so se voi avete capito, ma io l’ho lasciato definitivamente. Ho detto che i progetti che abbiamo non si possono risolvere qui, perché anche se lui viene a chiedermi scusa, non sarà uguale. Perché ha avuto tante possibilità e lui non ha saputo prenderle e mi dispiace”.

Delia Duran e Antonio Medugno

Cosa stia succedendo nella casa del Gf Vip non è chiaro. Delia Duran e Antonio Medugno parlano molto e in generale stanno molto tempo insieme, e solo tre giorni fa i due dopo un abbraccio si sono trovati vicinissimi e le loro labbra si sono quasi sfiorate. All'improvviso, proprio come si era avvicinata, Delia si è ritratta: "Meglio stare lontana da te" ha esclamato lasciando un po' interdetto Antonio. Quando entrerà Belli nella casa chissà se i tre litigheranno...