Gf Vip, il televoto è falsato? L'Agcom avvia un'istruttoria

L'Agcom avvia un'istruttoria nei confronti di Grande Fratello Vip. L'annuncio è arrivato in mattinata attraverso una nota diffusa alla stampa a seguito delle molte segnalazioni di presunte irregolarità denunciate dai telespettatori.

"L’Autorità - si legge nel comunicato pubblicato dall'autorità di garanzia - in considerazione delle numerose segnalazioni ricevute e alle diffuse notizie di stampa in ordine a presunte irregolarità concernenti il televoto nell’ambito della edizione autunno 2020 della trasmissione Grande Fratello VIP, ha avviato una istruttoria per verificare con quali strumenti la produzione assicuri la corretta applicazione di quanto stabilito dall’art. 5, comma 1-bis, del Regolamento approvato con delibera n. 38/11/CONS, con riferimento all’identificazione dell’utente votante e la tracciabilità dei voti a garanzia del rispetto del numero massimo di voti previsto al comma 2 del medesimo articolo, nonché sulla possibilità di esprimere voti anche dall’estero e come questa eventuale possibilità si concili con la riserva, espressa nel Regolamento del televoto, ai soli utenti residenti in Italia della facoltà di esprimere preferenze".

I casi Adua e Dayane. E l'ipotesi (smentita) di una chat segreta

Nel mirino delle presunte irregolarità denunciate dal pubblico ci sono le concorrenti Dayane Mello e Adua Del Vesco: la prima ha ricevuto voti dal Brasile, la seconda dalla Spagna, motivo per cui in tanti hanno sospettato lo "zampino" di account fake volti a favorire le due donne. Esisterebbero, poi, anche delle chat create appositamente per pilotare il televoto, questione smentita però dichiaratamente dal conduttore Alfonso Signorini.