Gf Vip, chi è l'ex "Gatta nera" Ainett Stephens: dall'amore per Nicola alle preoccupazioni per il figlio

La modella e e showgirl è diventata molto famosa in Italia per aver impersonato la "Gatta nera" nel programma il "Mercante in fiera" condotto da Pino Insegno su Italia1

Tra i concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip c'è anche la modella e showgirl Ainett Stephens. Scopriamo chi è la famosa "Gatta Nera" della tv italiana.

Gf Vip: chi è Ainett Stephens

Ainett Stephens è nata in Venezuela il 28 gennaio del 1982, ha da sempre lavorato nel mondo della moda e dello spettacolo e nel 2000 è arrivata tra le prime 10 al concorso Miss Venezuela. Dopo una carriera come modella di intimo in Venezuela si è trasferita in Italia (nel 2004) dove ha frequentato il Corso di Laurea in Scienze della comunicazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, senza mai abbandonare le passerelle.

È diventata nota al grande pubblico prima con alcuni calendari sexy e poi, soprattutto, con il ruolo di "Gatta Nera" nel quiz televisivo il "Mercante in fiera" condotto da Pino Insegno su Italia. Nella tv italiana ha collaborato con molti programmi noti come "Ciao Darwin" e "Quelli che il calcio"; ha anche condotto "Real TV", "Azzardo" e "Il Circo Massimo Show".

Gf Vip, la vita privata di Ainett Stephens: il marito, il figlio e il disturbo dello spettro autistico

Ainett Stephens è sempre stata molto riservata e sui suoi legami amorosi non si sa molto. Dopo nove anni di fidanzamento con Nicola Radici il 3 settembre 2015 i due sono convolati a nozze, con una cerimonia intima, e solo un mese dopo è nato il loro primogenito: Christopher. Nicola Radici è un imprenditore e dirigente calcistico, da una precedente relazione aveva già avuto un figlio.

A febbraio Ainett Stephens ha parlato del suo bambino quando era ospite di Silvia Toffanin a Verissimo.

"Mi sono sposata, mi sono dedicata alla famiglia, ho sentito di voler cambiare la mia vita. I figli ti cambiano a 360 gradi, mio figlio Christopher ha smesso di parlare a 2 anni. Abbiamo fatto un controllo, è stata una diagnosi precoce. Devo dire che questa esperienza mi ha cambiato tantissimo. I primi mesi sono stata molto male, ero un po' giù e poi ho deciso?ho cominciato a pregare tantissimo e mi sono risollevata".

Ainett ha spiegato che Christopher sa parlare solo non lo fa spontaneamente, "è un percorso molto lungo, ma non bisogna abbattersi. Come dicevo, all'età di 2 anni ha smesso di parlare e la diagnosi è stata subito chiara: disturbo dello spettro autistico. È stato un momento molto difficile, ma lui aveva bisogno di una madre forte e coraggiosa".

Gf Vip: la madre e la sorella di Ainett scomparse e forse "bruciate"

Sempre durante la sua partecipazione a Verissimo, Ainett ha parlato di sua madre e di sua sorella scomparse nel 2004.