"Datti una calmata, via le mani", Ainett frena le avance di Amedeo Goria al Gf Vip

(Nel video in alto, lo stop di Ainett Stephens ad Amedeo Goria)

Tanto tuonò che piovve. Dopo che Amedeo Goria ha provato per giorni interi un approccio nei confronti di Ainett Stephens al Grande Fratello Vip, alla fine la modella ha deciso di rifiutare la sue avances. Nella giornata di ieri la Gatta Nera ha frenato i bollenti spiriti del coinquilino attraverso dichiarazioni inequivocabili. "Sei una brava persona, ma adesso datti una calmata", gli ha detto.

Ainett mette un freno

Da giorni si parlava delle attenzioni di Goria ad Ainett. E così ieri la donna ha chiuso la questione. "Amedeo - ha esordito - tu sai che, anche se ci conosciamo pochissimo, nutro una stima pazzesca nei tuoi confronti. Sei un uomo intelligentissimo e si vede che sie una brava persona". Poi la precisazione: "Evitiamo fraintendimenti, no mani di qua e no mani di la", ha detto al giornalista mentre erano entrambi seduti sul divano del salotto. "Ti ho accarezzato la schiena... Nemmeno la schiena?", ha replicato lui, stupito.

"Si vede che sei una brava persona - ha proseguito Ainett - questo gioco tra di noi è nato così e va bene. Io ci sto al gioco e va bene. L'unica cosa è che vorrei evitare fraintendimenti, siccome dormiamo insieme, quando stiamo insieme... meglio evitare. Ieri per poco non mi baci quando siamo entrati in camera. Quindi diamoci un calmata, valuta tu fin dove devi arrivare".

A far parlare nelle scorse ore sono stati alcuni episodi che sarebbero accaduti nell'appartamento di Cinecittà: oltre ad un tentativo che Goria avrebbe fatto di "allungare le mani" sotto le coperte nei confronti della modella, anche la decisione di lui di togliere le mutande mentre erano a letto insieme (provando a cambiarsi probabilmente sperando di sfuggire alle telecamere, gesto che però non è stato apprezzato).

La fidanzata di Amedeo sbotta

Comportamento che ha fatto infuriare la ex compagna dell'uomo, tale Vera Miales, con cui si è detto addio poco prima dell'ingresso nel gioco. "Passo da cornuta davanti a tutta Italia", è sbottata la ragazza via social. Ma le sue preoccupazioni sono da ridimensionare: Ainett non ha alcuna intenzione di portare avanti i siparietti.