Gf Vip, Francesco Oppini incontro la madre Alba: "Dobbiamo ricostruire il nostro rapporto"

Una presenza costante, talvolta eccessiva, ma chi conosce Alba Parietti lo sa è fatta così. E il figlio Francesco Oppini non ha mai nascosto che il carattere della madre spesso gli ha causato dei disagi, ma la casa del Gf Vip insegna molto e Oppini, insieme a Zorzi, ha iniziato ad analizzare il rapporto con la madre capendo i suoi errori.

Il buon Signorini non poteva non organizzare, dopo molte frecciatine da una parte e dall'altra, un incontro chiarificatore e così Alba Parietti questa sera è entrata nella casa più spiata d'Italia prima per parlare con Tommaso Zorzi, grade amico di Oppini, e poi per vedere il figlio.

Zorzi e Parietti: l'incontro

Dopo le esternazioni poco carine nei confronti di Zorzi (per cui ha chiesto scusa e dalle quali poi si è dissociata affermando di aver cambiato opinione) Alba Parietti ha deciso di chiarire di persona con il 25enne. Il loro incontro ha fatto sì che tutte le incomprensioni abbiano avuto una risposta. "C'è stato un momento in cui mi hai fatto rabbia, io ero come te alla tua età - ha spiegato la showgirl -, non riuscivo a far emergere la parte forte di me, cercavo sempre la scusa che gli altri mi deludessero, come quando guardi nel telefono di qualcuno per scoprire il tradimento. Hai paura di voler bene a qualcuno e pensi di essere deluso. Non ascoltare le cose brutte, fai vincere quelle belle". "Alba, il rapporto tra te e Francesco ha unito molto me e Francesco, insieme stiamo cercando spalla a spalla di affrontare questo rapporto che abbiamo con due donne fantastiche" ha risposto Zorzi palesemente emozionato.

L'incontro madre-figlio tra Alba Parietti e Francesco Oppini

Oppini in una delle sue analisi del rapporto con la madre era arrivato a dire di essere stato spesso "stronzo con lei" esternando la volontà di incontrare la madre e magari portarla a cena. "Siamo torinesi per cui i nostri sentimenti facciamo fatica a dimostrarli - ha iniziato Alba -, allora innanzitutto prima che me lo dimentichi voglio portarti l'abbraccio più caldo di Cristina, i tuoi amici mi hanno chiesto di dirgli che gli manchi. Quando ti ho detto di venire al Grande Fratello, 'vai come se andassi a fare il militare', sei riuscito a tirare fuori delle parti di te che sono importanti". "A 38 anni io ho capito che non posso avere un rapporto così con te che sei mia madre - ha risposto Oppini -, ho solo te come madre. Ti posso dire una cosa? Qua dentro mi è venuta una cosa di diventare padre".