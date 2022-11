Alberto De Pisis racconta il suo dramma: "A 25 anni ho avuto un tumore"

Alberto De Pisis è uno dei concorrenti più low profile del Grande Fratello. Nonostante la sua verve il ragazzo non si sta troppo facendo notare nelle dinamiche di gioco. Così durante la quindicesima puntata del reality il ragazzo ha finalmente modo di aprirsi su uno dei momenti più difficili della sua vita, la sua lotta ad un tumore a soli 25 anni.

Le difficoltà di Alberto

De Pisis parlando con Antonino si è aperto sulle difficoltà della sua vita, prima fra tutti la separazione dei suoi genitori quando aveva 7 anni. Un accadimento che l’ha molto allontanato dal padre: “Crescere senza una figura paterna di riferimento. Sento la necessità di un gesto di una carezza”, racconta.

Poi a 25 anni il dramma, Alberto nel fiore degli anni scopre di avere un tumore: “A 25 anni ho avuto un tumore ed ho dovuto fare le terapie. Ho visto i miei sogni andare in frantumi. Il mio primo approccio è stato a me non interessa, ma mi sono bastati pochi giorni per capire il valore della vita. I medici erano stati chiari, non sappiamo se arrivi a domani”.

La lotta al tumore

De Pisis inizialmente sopraffatto dalla notizia voleva cedere, per poi scoprire una nuova forza in sé. “Io inizialmente non volevo farcela. Improvvisamente trovi le forze per affrontarlo. Ero isolato, non volevo compassione e commiserazione, volevo far finta che non c’era nulla per farcela da solo. Ho chiesto a mio fratello e mio padre di venirmi a trovare se non ce l’avessi fatta”.

Alberto ha preferito isolarsi per non gravare sugli altri. “E’ stata la mia difesa personale, non l’ho detto a nessuno. E’ un modo per tenere una cosa stretta a te. Dopo un pianto di 7 ore ho deciso che ce l’avrei fatta”. E’ così è stato, Alberto è riuscito a guarire. Un momento toccante e commovente, coronato anche dalla visita della mamma del ragazzo nella Casa, che tenta di incoraggiarlo ad essere più presente nelle dinamiche di gioco.