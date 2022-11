GF Vip, Alberto De Pisis si racconta: "Fiero di essere omosessuale"

Dopo aver raccontato del suo interesse per Edoardo Donnamaria, Alberto De Pisis ha parlato della propria omosessualità con Oriana Marzoli. Durante un momento di relax nella stanza da letto della casa del Grande Fratello Vip, la concorrente venezuelana ha rivolto al compagno di reality la domanda schietta: "Cosa preferisci uomo o donna?". Pronta la replica dell'influencer che ha parlato di sé e della certezza di essere attratto dagli uomini: "Non è cosa preferisci, io sono omosessuale e fiero di esserlo", ha assicurato.

Qualche eccezione, tuttavia, non è mancata nel suo passato, ma sempre nei limiti di una sintonia circoscritta a un rapporto di conoscenza: "È capitato di vedere una persona che non sia un uomo con occhi diversi e provare attrazione mentale e fisica con cui instaurare un rapporto di conoscenza", ha precisato. E ancora: "Sono attratto dai ragazzi del mio stesso sesso", ribadito, "poi può capitare in generale di incontrare una persona... È un concetto legato alla pansessualità, provare attrazione intellettuale, fisica, mentale e romantica verso qualcuno a prescindere dall'orientamento sessuale".

Le difficoltà di Alberto De Pisis

Alberto De Pisis, 30 anni, lavora nel settore delle comunicazioni. La sua popolarità risale a quando nel 2018 postò sul suo profilo ufficiale di Instagram una foto accompagnata dalla parola “Us” insieme all'influencer e imprenditrice Taylor Mega. Da allora è stato spesso ospite dei salotti televisivi di Barbara d'Urso soprattutto per la curiosità destata dalla pubblica definizione che dava di sé Alberto, dichiarando il suo "orientamento tendenzialmente omosessuale".

Ora al Grande Fratello Vip si è aperto sulle difficoltà della sua vita, prima fra tutti la separazione dei suoi genitori quando aveva 7 anni: "Crescere senza una figura paterna di riferimento. Sento la necessità di un gesto di una carezza" ha confidato. A 25 anni ha affrontato un tumore: "Ho dovuto fare le terapie. Ho visto i miei sogni andare in frantumi. Mi sono bastati pochi giorni per capire il valore della vita".