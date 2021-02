Alda D’Eusanio, il retroscena sulla Rai: “Mi cacciarono. Entrarono due persone e mi portarono fuori dallo studio”

Alda D’Eusanio continua a catalizzare l’attenzione dei compagni del GF Vip e quella dei telespettatori per i racconti che scandiscono le sue giornate da concorrente del reality e che sempre più spesso riguardano soggetti estranei alla Casa, ma noti, al pubblico televisivo.

Dopo aver detto la sua su Amedeo Goria e Maria De Filippi, stavolta la conduttrice ha raccontato il retroscena dietro al suo addio alla Rai, deciso dopo aver espresso il suo pensiero durante il programma ‘La vita in diretta’, nel 2013. In quell’occasione, durante un collegamento, D’Eusanio si rivolse a un disabile grave e alla sua famiglia, mentre lui ascoltava, dicendo che secondo lei “quella non è vita”. L’episodio è stato ripercorso nella notte da D’Eusanio, comprensivo del retroscena avvenuto quando venne mandata la pubblicità per consentirle di lasciare lo studio.

Alda D’Eusanio: “Mi cacciarono. Entrarono due persone e mi portarono fuori dallo studio”

“Ero opinionista e dissi che ero contro l’accanimento per tenere in vita le persone. Rivolgendomi a mia madre dissi ‘non fare come sua mamma, lasciami andare. per me quella non è vita io impazzirei’. Mi giro e vedo l’autore che fa dei gestacci, mandano la pubblicità, due persone vengono e mi portano fuori dallo studio. Mi cacciarono via”, ha raccontato Alda pai compagni: “Mentre ero fuori ho sentito il conduttore che diceva ‘noi ci dissociamo da quello che ha detto Alda D’Eusanio’. Il giorno dopo esce L’Avvenire e la Rai fa un attacco contro di me in cui dicono che non sono degna di parlare…”.

La regia del programma ha poi prontamente abbassato l’audio al microfono di Alda che, con le sue rivelazioni, si sta rendendo protagonista indiscussa di questa ultima parte di un movimentato GF Vip.