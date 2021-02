Alda D'Eusanio rompe il silenzio dopo la squalifica al Grande Fratello Vip

Poche, stringate parole quelle rilasciate alla stampa da Alda D'Eusanio all'indomani della squalifica dal Grande Fratello Vip. Raggiunta telefonicamente da AdnKronos, la conduttrice commenta così l'espulsione immediata dal Grande Fratello: "Posso dire che appena capisco bene cosa è successo… Ne riparliamo". Com'è noto, infatti, Alda è stata squalificata a seguito di alcune frasi pronunciate nei confronti della cantante Laura Pausini e, in particolare, del compagno Paolo Carta ("Questa c'ha uno che la mena, la crocchia in una maniera... Un chitarrista che sta con lei e le ha dato anche un figlio. Pare che la crocchi di botte", ha dichiarato).

D'Eusanio fa dunque una scelta precisa: quella di non esporsi pubblicamente sulla vicenda. Un atteggiamento dovuto molto probabilmente alla piega legale presa dalla questione. Com'è noto, infatti, Pausini e il marito hanno dato il mandato al loro avvocato Pierluigi De Palma "per agire contro tutti i soggetti responsabili delle gravissime affermazioni." A farlo sapere è stato sabato sera l'ufficio stampa dell'artista. Silenzio assoluto anche sui canali social dell'ex inquilina del Gf Vip. E silenzio assoluto sul 'fattaccio', anche all'interna della Casa, dove, nel frattempo, i concorrenti ancora in gara sono stati avvisati uno per uno in Confessionale, forse per evitare che le parole di Alda venissero ripetute a favore di telecamera.

Sul fatto si è esposta invece la stessa Mediaset: oltre a squalificare 'con effetto immediato' Alda, l'azienda ha anche sottolineato in una nota che "l'editore si dissocia completamente dalle reiterate affermazioni inopportune e offensive della concorrente anche riferite a persone non presenti nella Casa". A prendere le distanze anche Endemol: "Endemol Shine Italy si scusa e si dissocia completamente dalle affermazioni pronunciate dalla signora Alda D’Eusanio nella Casa di Grande Fratello Vip in merito alla vita privata di Laura Pausini, affermazioni che hanno violato il regolamento del programma e delle quali sarà chiamata a rispondere personalmente".