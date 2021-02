Gf Vip, Alda D'Eusanio espulsa (e scomparsa dalla Casa): gli altri lo scoprono così

Mediaset non perdona Alda D'Eusanio per le pesanti dichiarazioni fatte sul compagno di Laura Pausini. Nella serata di ieri - dopo che il video aveva fatto il giro del web e la cantante romagnola sporto denuncia per l'accaduto - è arrivata la decisione di espellere con effetto immediato la concorrente.

La conduttrice ha dovuto lasciare immediatamente la Casa, probabilmente senza nemmeno poter salutare gli altri vip, che sono stati avvisati uno per uno in Confessionale. Non ci sono immagini degli ultimi momenti di Alda nella Casa, tantomeno se ne è parlato durante la festa anni '80 organizzata ieri sera. Scomparsa, come se nulla fosse, con il veto di parlarne. Le uniche parole in merito sono state quelle di Tommaso Zorzi, che avvicinandosi all'orecchio di Stefania Orlando le ha comunicato quanto accaduto: "Hanno squalificato Alda, vai in Confessionale. Non dire niente". Si prova a far cadere nell'oblio un episodio che potrebbe avere serie conseguenze legali. "L'editore si dissocia completamente dalle reiterate affermazioni inopportune e offensive della concorrente anche riferite a persone non presenti nella Casa - si legge in una nota diffusa alla stampa in serata - Un comportamento grave e imperdonabile, soprattutto alla luce del fatto che Alda D'Eusanio non sia una concorrente estranea al mondo della tv ma una professionista adulta ed esperta a cui certe espressioni non possono sfuggire. La signora D'Eusanio si dovrà assumere la completa responsabilità delle sue azioni".

La conduttrice non ha ancora rilasciato nessuna dichiarazione ufficiale in merito e il suo profilo social tace. Nella puntata di lunedì, probabilmente, Alfonso Signorini chiarirà meglio la vicenda, provando a mettere un punto definitivo.

Alda D'Eusanio: "Laura Pausini ha un compagno che la crocchia di botte"

Poco prima della diretta di venerdì sera, durante i preparativi in Casa sulle note della canzone 'Strani amori', di Laura Pausini, Alda D'Eusanio ha affermato: "Questa c'ha uno che la mena (riferendosi alla Pausini, ndr), la crocchia in una maniera... Un chitarrista che sta con lei e le ha dato anche un figlio. Pare che la crocchi di botte". Laura Pausini e il compagno Paolo Carta hanno dato il mandato al loro avvocato Pierluigi De Palma per agire contro tutti i soggetti responsabili delle gravissime affermazioni.