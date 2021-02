Gf Vip, Alda D'Eusanio choc su Laura Pausini: "Il compagno la crocchia di botte"

Alda D'Eusanio non ha ancora ben capito, forse, che nella Casa del Grande Fratello Vip è ripresa h24 dalle telecamere. Dopo aver dichiarato che "Maria De Filippi vive dentro la tv, non sa davvero com'è avere un figlio" e aver dato dello "sgorbio" ad Amadeo Goria, ribadendo come "un cesto di lumache ha meno corna di Maria Teresa", la conduttrice ha fatto altre pesanti affermazioni su una delle più famose cantanti italiane.

Poco prima della diretta di ieri sera, durante i preparativi beauty, il Grande Fratello ha messo un po' di musica in casa. Sulle note della canzone 'Strani amori', di Laura Pausini, Alda ha lanciato una vera bomba: "Questa c'ha uno che la mena (riferendosi alla Pausini, ndr), la crocchia in una maniera... Un chitarrista che sta con lei e le ha dato anche un figlio. Pare che la crocchi di botte". Ad interromperla subito Samantha De Grenet: "Si amano alla follia", poi la regia ha staccato immediatamente su un'altra camera. Una scena che però hanno visto in molti, tanto che il video poco dopo è finito sui social e sta facendo il giro del web.

Nessun commento in puntata, tantomeno sono arrivate repliche dalla cantante romagnola, che proprio oggi festeggia gli 8 anni della figlia Paola, avuta dal compagno Paolo Carta, al quale è legata dal 2005. La coppia è affiatatissima e quelle di Alda D'Eusanio sembrano davvero essere le dicerie delle solite malelingue.