GF, nuova concorrente in arrivo? Spunta il nome della famosa vip

Questo GF Vip non finisce mai, proprio come non finiscono le sorprese che gli autori dell’edizione del reality più lunga della storia stanno architettando per intrattenere il pubblico. L’ultimo colpo di scena che potrebbe sconvolgere gli equilibri all’interno della Casa più spiata d’Italia è l’imminente ingresso di una nuova concorrente che, stando al sito Dagospia, avverrà nella puntata di venerdì 29 gennaio.

GF Vip, Alda D’Eusanio nuova concorrente?

Il nome della nuova concorrente diffuso da Dago è quello di Alda D'Eusanio che, secondo il portale diretto da Roberto D’Agostino, vorrebbe portare con sé il suo amato pappagallo da cui non si separa mai… Al momento nessuna conferma o smentita è arrivata a commentare la voce che arriva dopo quella ufficiale del prolungamento del reality fino a fine febbraio.

Tra i personaggi più contrariati alla decisione di protrarre ulteriormente il reality spicca Tommaso Zorzi che spesso ha manifestato la stanchezza di restare in un gioco che, adesso, potrebbe arricchirsi di una nuova presenza.