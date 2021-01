Gf Vip, Alda D’Eusanio: “Vedi qualche neg*o da queste parti?”. Rischio squalifica per lei?

Polemica a pochissime ore dall’ingresso nella Casa. Per quella stessa parola Fausto Leali fu squalificato

Alda D’Eusanio, fresca di ingresso a Grande Fratello Vip, già a rischio squalifica? Appena entrata nella Casa, la conduttrice è finita al centro delle polemiche per aver pronunciato una frase che non è passata inosservata e potrebbe avere conseguenze molto serie.

A tavola con Tommaso Zorzi, Carlotta Dall’Isola e altri coinquilini, Alda D’Eusanio si è lasciata andare a delle battute a doppio senso mentre si parlava di pesce. Quando Dell’Isola ha cercato di smorzare la malizia del commento ribadendo che lì “si pensa solo a mangiare”, D’Eusanio ha aggiunto: “Perché, vedi qualche neg*o da queste parti?”. Una frase che ha fatto calare immediatamente il gelo tra i concorrenti.

Non Alda D'Eusanio che decide di battere il record di Bettarini facendosi squalificare con la motivazione di Leali. #GFVIP pic.twitter.com/FolkppRKBN — contechristino (@contechristino) January 30, 2021

L’imbarazzo è palpabile, con Giulia Salemi che commenta: “Ma no, dai. Prima che fraintendano…” e Tommaso Zorzi che taglia corto: “Andiamo avanti”.

Gf Vip, Fausto Leali e la squalifica dopo la frase razzista

Qualche mese fa quella stessa parola era costata la squalifica a Fausto Leali.

Il cantante si era rivolto a Enock Barwuah usando la parola “neg*o” e di fronte alle proteste del fratello di Balotelli aveva replicato: “Smettila dai, nero è il colore, neg*o la razza. Noi italiani vogliamo fare i fighi, non è vero?”, continuando poi a rispondere alle ulteriori proteste del giovane difendendo la propria posizione con affermazioni via via sempre più pesanti, tra l’imbarazzo e l’incredulità degli altri coinquilini.

video Fausto Leali che utilizza la N-word per Enock che tenta gentilmente di spiegare perché non debba essere utilizzata ma viene zittito da Andrea Zelletta #gfvip “nero è la pelle e ne*ro la razza”. CHE SCHIFO pic.twitter.com/gXarr0qhfC — Lyly (@yycee__) September 19, 2020

Il Grande Fratello prenderà ora dei provvedimenti nei confronti di Alda D’Eusanio?