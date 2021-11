Gf Vip, zuffa in Casa: Aldo Montano mette le mani addoso ad Alex Belli

Risveglio infuocato nella Casa del Grande Fratello Vip. Alcune dichiarazioni fatte in Confessionale da Alex Belli nei riguardi di Aldo Montano - tirate fuori durante la puntata di ieri sera - non sono piaciute al campione di scherma, che appena sveglio ha affrontato il compagno d'avventura a brutto muso.

Raggiunto l'attore in veranda, Montano gli è andato sotto, faccia a faccia, per poi sferrargli una botta sul braccio, continuando a scuoterlo con le mani e altre provocazioni. "Dai, forza, vieni. Eh, vieni, vieni. Fai la guerra" ha incalzato Aldo, mentre Alex manteneva la calma e lo invitava a calmarsi. "Il mio campo non è questo" ha detto Belli, incassando l'ennesima provocazione di Montano, portato via da Miriana Trevisan: " A te piace la guerra con la lingua? La lingua è il tuo campo".

Un altro round è andato in scena poco dopo in giardino. "Mi hai attaccato dandomi un ceffone" ha tuonato Alex Belli, e ancora Montano: "Tu non li hai mai sentiti i ceffoni. Non faccio il falso io. Sono entrato portando dei valori in cui credo e non accetto attacchi così. Mi chiami e mi dici che devi risolvere una cosa, non vai in confessionale a fare la suora. Grande, grosso e cog***". L'attore non ha voluto lasciargli l'ultima parola: "Non puoi prendertela così, vuol dire che hai la coda di paglia. Siamo chiamati in confessionale, non possiamo non rispondere". Aldo ha continuato a difendere la sua posizione, per poi lasciarlo solo. "Io ti voglio bene Aldo" ha detto ancora Alex, ma ormai tra loro è il gelo totale.