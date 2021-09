Aldo Montano al GF Vip: "È stata mia moglie Olga a insistere"

Aldo Montano sarà uno degli inquilini che da lunedì 13 settembre abiterà la Casa del Grande Fratello Vip. Reduce dalla gloria dei Giochi di Tokyo dove il veterano azzurro della sciabola ha conquistato la medaglia d’argento a squadre e annunciato l’addio alla scherma di prima fascia, il 42enne livornese ha raccontato i motivi che lo hanno indotto a partecipare all’avventura televisiva che si appresta ad affrontare con la competizione propria dello spirito sportivo che lo connota.

A insistere sulla sua partecipazione, la moglie Olga: "È stata lei a spedirmi al Grande Fratello a calci nel sedere: io ero molto titubante", ha confidato Montano al Corriere della Sera parlando della consorte Olga Plachina, madre dei suoi figli Olympia, 4 anni, e Mario, nato lo scorso marzo. Dopo Tokyo diventare concorrente del reality non era certo nei suoi programmi: "Invece è successo che mi telefonasse un caro amico, uno degli autori del programma: anziché farmi i complimenti per la medaglia mi ha detto che sarei stato dei loro", ha spiegato.

Aldo Montano rivela la data della possibile finale del GF Vip

Anche quest’anno, certa è la data di inizio del GF Vip, ma non definita quella della chiusura che potrebbe slittare anche al 2022 come già accaduto nella scorsa edizione. Aldo Montano però, parlando proprio della sua esperienza nella Casa, ha dichiarato la data che evidentemente gli è stata comunicata dalla produzione: "La chiusura è prevista per il 13 dicembre, ma potrebbe slittare. Tirerò fino in fondo? Conto di fare una buona figura, sapete che sono competitivo e che mi piace vincere: sono anche uno che sa stare alle regole".

E se la stanchezza di reggere alle telecamere sempre accese o alla convivenza forzata con decine di persone dovesse prevalere, è pronta la soluzione: "Non siamo in galera, tutti noi abbiamo una soluzione d’emergenza nel caso non ce la facciamo a resistere: ci si fa cacciare e amen".

Aldo Montano al GF Vip 15 anni dopo La Fattoria

Per Aldo Montano questo GF Vip non è il primo reality a cui partecipa: 15 anni ci fu La Fattoria a cui prese parte anche Katia Ricciarelli con cui è rimasto in buoni rapporti e che adesso ritroverà nella Casa.

In seguito a Montano venne offerta anche la partecipazione all’Isola dei famosi che avrebbe dovuto affrontare insieme alla fidanzata dell’epoca, Antonella Mosetti, ma in extremis rinunciò: "All’epoca erano prioritari gli impegni sportivi, oggi è diverso. A cominciare dall’età e dal fatto che ho moglie, due figli e più responsabilità: prima ero leggero e spensierato” ha ammesso il campione. Tuttavia, qualche perplessità resta, a partire dai vincoli della vigilia che impongono il telefono requisito 48 ore prima dell’ingresso e una settimana di quarantena alle spalle che consente ai concorrenti di restare senza mascherine: "C’è da capire un format che avevo sottovalutato", ammette Montano, "Non esiste un orologio di riferimento, tutto sarà particolare dentro quei 1000 metri quadrati. Sì, sarà una maratona, ci sono cose che mi lasciano perplesso— ad esempio, abbiamo a disposizione solo una toilette — e spero che la noia alla lunga non abbia il sopravvento".

La certezza, al momento, è una sola: massimo rispetto per la moglie Olga: "Sarei un fesso se facessi uno sgarbo alla mia famiglia. Mia moglie vive in un mondo tutto suo. Ma o è scellerata o deve aver detto tra sé e sé: perché dovrei temere questo vecchio?".