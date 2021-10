GF Vip, Olga Plachina e la sorpresa al marito Aldo Montano

Aldo Montano nella Casa del Gf sta mostrando i suoi lati più dolci e premurosi e Signorini ha voluto donargli una sorpresa: l'ingresso nella casa della moglie. Olga Plachina campionessa d'atletica leggera, la sua specialità sono i 400 metri, ha portato due sorprese per il marito: una paio di boxer con la loro foto stampata sopra e un lavoro fatto a mano dallo loro piccola Olimpia.

Gf Vip: Olga e la sorpresa ad Aldo

Dolce e gentile, Olga Plachina è entrata nella casa e ha iniziato a parlare sottovoce, simpatica la battuta di Aldo che ironicamente rivolto alla moglie "Parla piano così non ci sentono". Una bellissima complicità quella tra Olga e Aldo.

"Amore mio, mi manchi tanto. Manchi anche a tua figlia, ma devi andare avanti così come stai facendo. Sei un campione, non solo della scherma ma anche della vita. Noi fuori stiamo bene, divertirti" gli ha detto Olga. Aldo ha voluto scherzare ancora citando quanto successo a Amedeo Goria nelle ultime due settimane: "Ma non è che sei incinta, no? Perché qui spuntano ste sorprese".

Plachina ha poi raccontato il primo incontro con il marito: "A prima vista non mi piaceva. Aveva i capelli lunghi, troppi orecchini, era un po' così. Poi non si era comportato bene, però alla fine ne è valsa la pena, è stato dolcissimo". Su incitamento di Alfonso, Olga ha spiegato: "Non fa una bella figura se lo racconto eh! Quando ci stavamo conoscendo mi parlava di progetti, vacanze insieme, ma poi all'improvviso è scomparso. Io ovviamente ero affascinata da lui, bello, campione olimpico, ma se dopo uno, due, tre, quattro giorni non ti fai più sentire nè rispondi la risposta è una sola ciao". E Aldo ha spiegato che è stata proprio quella mossa a farlo innamorare perdutamente.

Una montagna d'amore tutta per il nostro Aldo...?? #GFVIP pic.twitter.com/wnqaVXO9QE — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 18, 2021

Gf Vip: la storia d'amore di Aldo Montano e Olga Plachina

Aldo Montano è stato spesso al centro della cronaca rosa per i numerosi flirt e storie con alcune delle donne più belle d'Italia tra cui Manuela Arcuri e Antontella Mosetti.

Ma il vero amore prima o poi arriva e così è stato anche per Montano, ha incontrato la sua futura moglie l’atleta russa Olga Plachina, di 17 anni più giovane di lui, grazie ad un amico comune nel 2014. Tra i due è scoppiato da subito un grande amore e così solo due anni dopo si sono sposati, nel 2017 è nata la loro bambina Olympia, nome legato alla professione dei genitori.

Il 29 marzo del 2021, pochi mesi prima dell'Olimpiade, è diventato papà per la seconda volta: è nato Mario