Basciano contro il Gf Vip: "Utilizzano due pesi e due misure"

Alessandro Basciano dopo la punizione per la discussione con Alex Belli, si è sfogato contro il Grande Fratello proprio prima di andare a dormire da solo. Il reality lo ha punito sia per la quasi rissa, sia per non aver rispettato le regole del gioco che impongono di tenere sempre il microfono.

"Ma se esco prima c'è la penale? Io me ne vado, ti rendi conto cosa hanno combinato? È vero che ho esagerato, ma tutto il resto…Non posso accettare una roba del genere" si è sfogato con Manila ed Antonio, dopo la puntata. Il ragazzo è poi andato a parlare con Sophie Codegoni che le ha fatto notare il suo errore, soprattutto nei confronti del programma.

In particolare Basciano ha affermato: "Non c'è rispetto reciproco, questa è la verità. Io sono obiettivo, avrò i miei modi di mer*a, ma sono obiettivo. Due pesi, due misure, con me non è stato fatto questo. Non si è sentita mezza parola fuori posto di quelle che mi hai detto tu. Sei andata pesante oggi, non si è visto l'inizio. Non hanno fatto vedere te che mi venivi vicino, che mi hai provocato. Non è giusto".

La punizione e la reazione di Basciano

"L'atteggiamento arrogante e intimidatorio visto oggi e le espressioni troppo forti usate in casa sono inaccettabili. Niente può giustificare questa aggressività che più volte hai mostrato anche nei confronti del Grande Fratello. Stasera andrai in nomination d'ufficio" questa è stata la decisione.

"Riconosco di aver sbagliato nel mio modo di reagire", queste le parole di Basciano durante la puntata e poco dopo aveva affermato di voler lasciare la Casa. "Ce ne faremo una ragione, nel caso", ha rispsoto Signorini.