Gf Vip: Alessandro Basciano in crisi ha quasi abbandonato la Casa

Nella casa del Grande Fratello Vip, durante la notte, è andato in scena un dramma. Alessandro Basciano tra lacrime e disperazione ha provato ad uscire dalla famosa porta rossa. L'ex tentatore aveva litigato con Sophie Codegoni, per l'ennesima volta, non ci è riuscito - non hanno aperto la porta - e subito dopo è andato a piangere e sfogarsi con Soleil Sorge.

Cosa è successo prima del tentativo di evasione

Il motivo dell'ultima lite sarebbe da ricondurre ad un interesse carnale di Basciano nei confronti di Delia Duran, il vippone avrebbe detto più volte a Sophie che la vorrebbe portare a letto, ma questa volta - secondo quanto raccontato da Sophie a Soleil - avrebbe esagerato.

"Tu mi hai detto che l’unica cosa che so fare nella vita è sedurre gli uomini - ha iniziato a racconare Sophie - che schifo! Io sono una ragazza seria e non come dici te. Sole, lui mi ha anche detto ‘da domani corteggio Delia e vedrai come ti farò stare‘. Lui è venuto nel letto e mi ha detto che non vede l’ora di trom****ela. Questo ragazzi è il vero Alessandro! Capisci Sole quello che mi ha detto? Ti giuro su mia madre che Ale ha detto che vuole andare con Delia. Poi continua da giorni a dire che è bellissima. Mi spiace ma ha superato il limite e non posso perdonarlo. Io non lo voglio più, basta è chiusa".

Alessandro ha ribattuto: "Si comporta come una bambina e io sono stufo. Entrambi non ci fidiamo l’uno dell’altra ed è evidente. Ma tanto per come si è comportata io me ne andrò di qui, non mi piace affatto quello che sta facendo. La cosa di Delia? Ok ho detto che è bella, ma lo è, direi che è proprio evidente. però non è vero che c’ho provato o che in piscina mi leccavo mordevo le labbra guardandola, questa è follia.

"Dice che ci provo con Delia? Ma allora non mi conosce. Vuole vedermi davvero in azione? Ma devo svegliarmi io? Guardate che io sono pazzo, altro che tentatore, io infilo la lingua in bocca a tutti. Invece non lo faccio per rispetto" parole non proprio da gentiluomo...

Basciano prova a laciare la casa

“Io me ne vado comunque. Prima sono andato alla porta dietro e ho provato ad aprirla per scappare via, ma era chiusa, non mi hanno aperto - ha spiegato Basciano a Soleil Sorge - Voglio andare da mio figlio. Cosa ci faccio qui? Sono diverso da voi, tanto non ho più nulla da dare, quindi desidero uscire. Se non aprono ora me ne vado domani mattina è uguale. Voglio stare con mio figlio, basta. Perché devo privare mio figlio del tempo con me per stare qui, che tanto lei fa gli show e stiamo sempre a litigare?”.

"Sophie io domani esco, arrangiati, a me non mi vedrai mai più! Con me hai chiuso fidati. Non ci sto un minuto in più qua dentro, domani mattina scappo e me ne vado certamente. Sole, io a lei ho detto di dormirci sopra e di decidere domani cosa fare della nostra storia. Lei invece ha fatto la sceneggiata, uno show davanti a tutti senza limiti. Quindi lei nelle relazioni non ha un limite ed è grave"

E poi ha ripetuto, come riporta Biccy: "Ho provato ad aprire la porta dietro ed era chiusa. Poi sono venuto per aprire questa in giardino e mi hanno detto di non farlo. Ragazzi sì ho aperto due porte per andarmene, ma sono convinto domani vedrete. Mi dispiace per voi, ci rivedremo fuori da qui, ma io esco. Si vede che non era cosa con Sophie e doveva andare così, era destino che durasse questo tempo. Adesso aspetto che gli autori mi diano la risposta su quando uscire e me ne andrò".

Secondo quanto affermato dall'ex tentatore tra i due sarebbe già finita. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.