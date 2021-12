Gf Vip, la reazione commovente di Alessandro Basciano per la morte del nonno

Un Santo Stefano triste per Alessandro Basciano. La sorella, Giorgia, tramite i social aveva comunicato la morte dell'amato nonno il giorno di Natale. La produzione ha deciso di comunicare al concorrente la triste notizia nel confessionale, quando è uscito dalla stanza rossa il 32enne si è confidato con i coinquilini e non ha potuto trattenere le lacrime.

"Ragazzi gli autori mi hanno comunicato che è venuto a mancare mio nonno. Purtroppo è così, la mia vita è questa, succede sempre così. L’ultima volta l’ho visto e non stava benissimo. Adesso ha smesso di soffrire, però è il momento sbagliato".

L'ex di Uomini e Donne racconta di aver vissuto un'esperienza simile: "Anche con gli altri nonni è successo così – ha spiegato agli altri inquilini della Casa, visibilmente provato -, una volta stavo in Spagna, a Barcellona".

Alessandro Basciano e la disperazione per la perdita del nonno

I vipponi sono molto provati dal non aver potuto passare il natale con i propri cari e questa notizia ovviamente li ha sconvolti tutti, Alessandro ha vissuto anche un momento di grande disperazione che l'ha portato a dire che avrebbe lasciato il gioco:

"Se mi viene in mente di uscire lo faccio sul serio, la sfondo davvero la porta, non per finta. Mi hanno detto che tanto non potevo fare nulla. Mi sembra quasi che la mia vita sia un continuo up and down. Penso a fare famiglia e mi lascio con la mia ex, adesso ero sereno e arriva questa notizia. Ho quasi paura ad essere felice”.

Carmen Russo è stata molto vicina al 32enne e ha cercato di confortarlo, gli ha raccontato di quando stava partecipando a Buona Domenica, in diretta, e suo padre è venuto a mancare per colpa di un ictus: "La vita è questa. Bisogna mettere in conto che può accadere, però ovviamente è triste".

Anche Soleil Sorge gli è stata vicina: "Prenditi un po’ di tranquillità, vai in piscina, o in sauna da solo e concentrati. Queste notizie destabilizzano e continuare a interagire con gli altri magari non ti fa bene subito. Questo è un trauma, affrontalo con calma, se puoi vuoi uscire fallo. Respira, rilassati un pochino e qualunque cosa ci siamo. So che non vale nulla, ma vogliamo farti sentire la nostra vicinanza, quando vorrai siamo qui".

Anche Sophie Codegoni, che è sempre più vicina a Basciano, ha espresso parole di vicinanza: "Lui ha smesso di soffrire, adesso è in pace e sta bene. Tuo nonno è in un posto migliore. Devi trovare la forza dentro di te".