GF Vip, Alessandro Basciano si dichiara a Soleil: "Ti assicuro che non è un gioco"

Sta giocando o è tutto vero? Difficile da decifrare eppure Alessandro Basciano sembra essere entrato nella casa del Gf vip con un ruolo preciso: quello del conquistatore. Sicuramente il suo ingresso ha messo in subbuglio gli ormoni femminili delle giovani concorrenti. Il primo amo l'ha gettato a Sophie Codegoni che è parsa piacevolmente felice della cosa. Poi è passato alla principessa Jessica Hailé Selassié per arrivare a Soleil Sorge.

La scorsa notte, Basciano ha raggiunto l'ex corteggiatrice di Uomini e donne e si è dichiarato: "Ti assicuro che non gioco - ha rivelato Basciano - perché se mi piace una persona, mi piace e basta. Se mi piace qualcuna qua dentro? Perché secondo te non mi piaci tu? E ok che ripeti che sei fuori dai giochi, ma lascia stare questo. Sei una persona che mi prende molto di testa, perché sai parlare, sei sveglia, forte. Tu non sei fuori dai giochi, tu mi piaci. C’ho provato solo con te praticamente".

Soleil ha frenato gli entusiasmi del suo corteggiatore: "Sono impegnata e sai perché mi ritengo fuori da queste dinamiche? Perché sono innamorata - ha dichiarato - Poi sono fuori dai giochi perché leggo troppo bene in determinati giochi come i tuoi"

Parole che non hanno per nulla frenato Basciano: "Magari sei occupata, ma poi qui dentro puoi riscontrare un interesse per qualcuno, tipo me. Tu sei innamorata di un altro fuori? Ma cosa stai a dì? Ma sei pazza? Se tu sei innamorata di questa persona non ti baciavi con un altro. Ah baciavi Alex Belli per gioco e amicizia? Smettila che era tutto reale. Se la mia ragazza si bacia così con un altro la lascio subito. E smettila di dire che gioco. Vuoi vedere come so giocare? Bene, te lo faccio vedere, iniziamo a giocare da domani, ma io e te...".