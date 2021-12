Gf vip, Alessandro Basciano punta Sophie: "Secondo me le piaccio"

Si è presentato nella casa del Grande Fratello Vip con un fascio di rose rosse catturando subito l'attenzione del inquiline e, dopo i primi giorni di ambientamento, sembra avere già le idee molto chiare. Dopo un primo approccio con Soleil Sorge, Alessandro Basciano ha manifestato interesse per Sophie Codegoni. Durante una chiacchierata in sauna con Giacomo Urtis, l’ex Temptation Island Vip e Uomini e donne, ha rivelato di essere interessato all'ex tronista.

“Secondo me io le piaccio a lei - ha rivelato Basciano - Però non lo dico per fare il presuntuoso, ma per quello che vedo qui dentro. Da quando sono entrato al GF Vip lei non ha più baciato Gianmaria. Mi ha proprio detto 'sai sono 5 giorni che non lo bacio'. Perché dirmi una cosa del genere?"

Basciano a messo le mani avanti anche con Gianmaria: "Se pensi che sia qui per darti fastidio non è così gli ha rivelato - Non sono arrivato per rovinarti una ipotetica storia. Però è normale che qui come fuori, se una ragazza non ricambia i tuoi sentimenti e poi si avvicina a me…"