Gf Vip, la dichiarazione di Alessia Zelletta per Andrea Zenga in diretta tv

"Tu non mi conosci ma io non accetto mai un no come risposta. Sei bellissimo, dal vivo ancora di più. Io ti aspetto fuori per un aperitivo" così la sorella d Adrea Zelletta, Alessia, si presenta al suo amato Andrea Zenga. Alessia aveva reso noto il suo interesse per il concorrente on alcuni tweet. E così Cupido Alfonso ha invitato l'innamorata per confrontarsi con Zenga. Il concorrente è rimasto quasi senza parole e non ha saputo come placare l'esuberanza di Alessia.

Andrea Zelletta, che ha visto la scena dalla camera da letto, era palesemente sconvolto per quanto affermato dalla sorella."Tu cosa hai che Rosalinda non ha?" ha chiesto Signorini, la sorella di Zelletta ha prontamente risposposto: "Lei forse è anche più bella di me, ma la principale differenza è che io sono single".

Rosalinda incontra Alessia, lo scontro tra pretendenti

Rosalinda, su richesta di Alfonso, ha raggiunto Zenga e Zelletta, appena arrivata le due si sono scambiate alcuni complimenti e poi Rosalinda ha affermato: "Te lo lascio perchè io per ora sono fidanzata". Questo "per ora" non è passato inosservato e Signorini l'ha sottolinato per rafforzare il sospetto che ci sia del tenero - per il momento non manifestato - tra i due.

"Mia sorella è il mio fiorellino - così Andrea Zelletta, arrivato in giardino per salutare la sorellina, ha commentato la dichiarazione di Alessia -, Andrea è un bravo ragazzo, mia sorella è battagliera è molto sprint. Io approverei Andrea, ma tu devi fare i complimenti a mia sorella, non va bene che sia solo lei a dirti che sei bello e che hai gli addominali".

Alessia poi ha rinnovato l'invito per l'aperitivo: "Io sono molto sfacciata, non ho vergogna. Io ti aspetto fuori, pretendo un aperitivo".

... ma... stai a vedere che Andrea Zenga ed Andrea Zelletta diventano veramente parenti... ? ? #GFVIP pic.twitter.com/Ib6ZntNJqX — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 8, 2021