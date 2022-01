"Ho condiviso l’amore con un uomo": Alex Belli senza filtri, la rivelazione in diretta tv

(Alex Belli si racconta al GF Vip nell'intervista con Alfonso Signorini)

Alex Belli è stato ancora protagonista della puntata del Grande Fratello Vip in onda venerdì 28 gennaio. Entrato in studio da ex concorrente, l’attore è stato al centro di un lungo momento televisivo insieme ad Alfonso Signorini che ha voluto indagare sul suo rapporto con la moglie Delia Duran e Soleil Sorge, entrambe nella Casa ed entrambe con un posto rilevante nella sua vita sentimentale. L’intervista è poi andata oltre al rapporto con le due donne, spingendosi anche su quello tra lui e gli uomini con cui ha raccontato di avere avuto delle esperienze di "condivisione".

Alex Belli su Delia e Soleil: "Ho fatto l’amore con tutte e due"

"In questo momento quante donne ami?" è andato diretto il conduttore; pronta la replica di Alex che ancora una volta ha ribadito il suo amore per la moglie ma non solo: "Io amo una donna che è Delia, mia moglie. Ho un amore per Soleil, che è un amore diverso, anticonvenziale. È un amore cerebrale. È una donna che ti prende di testa, ha un lato dolce e uno un po' più duro".

E ancora: “Ho fatto l'amore con tutte e due in una forma diversa. Con Soleil abbiamo fatto l'amore dal primo giorno che ci siamo incontrati. Cerebralmente ed è per questo che sulla fisicità io mi sento denutrito a parlare solo in questi termini" ha aggiunto ancora Belli che, interrogato sul dettaglio del momento passato sotto le coperte, con Soleil ha affermato solo che "c'è stata una grandissima complicità erotica".

"L’amore condiviso" con un uomo

La sincerità delle risposte di Alex Belli ha spinto Signorini alla domanda più privata: "Hai mai fatto l’amore con un uomo?". "Ho condiviso l’amore con un uomo, sì ho condiviso, ho condiviso una grandissima complicità, con una donna anche naturalmente” ha affermato: "Sai l’amore è libero. L’amore è libero e non ha confine di genere. Noi abbiamo lottato tanti anni, io vengo anche dal mondo della moda. Qui poi abbiamo l’esempio del nostro Giacomo (Urtis, ndr). Abbiamo lottato tantissimo per questa libertà. Io vivo in un mondo libero e non ho assolutamente problemi a testimoniare la mia esperienza".