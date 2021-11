Gf Vip, Alex Belli: "Sono un attore di me*** che interpreta fiction fatte male"

(Nel video Alex e Soleil parlano nel cuore della notte)

E' molto provato Alex Belli dopo l'ennesima puntata difficile in cui è stato affrontato l'argomento Delia Duran, sua moglie, infastidita dal legame con Soleil Sorge, con la quale si è già scontrata la scorsa settimana. La vicenda tiene banco ormai da giorni dentro e fuori la Casa, ma non convince Adriana Volpe, che ieri sera ha accusato l'attore di recitare una parte, d'accordo con la compagna, e pure male.

Nel cuore della notte, a letto con Soleil, Alex si mostra abbattuto: "Ma alla fine chi ca*** sono? Sono un attore di me*** che interpreta soap fatte male". Sono tante le domande che si fa e che fa all'amica Soleil, per poi tornare a parlare del loro rapporto: "Siamo come dei bambini che si affacciano al mondo, che vogliono divertirsi. Hanno voluto per forza portarci a creare qualcosa che non ci rappresenta alla fine. Noi siamo stati chiarissimi, i passaggi che abbiamo vissuto qua dentro sono usciti dal nostro cuore. Non capisco cosa c'è di male in questo tipo di rapporto".

Soleil lo ascolta e condivide gli stessi pensieri. "La cosa che mi faceva più male è pensare che tutto è stato rovinato" dice ancora Alex Belli, che prima di addormentarsi ha ancora un ultimo pensiero per lei: "In puntata non riuscivo a non parlare con te, a non chiarire, perché sentivo i tuoi occhi e i tuoi pensieri. Non vedevo l'ora di andare là fuori e parlarti".