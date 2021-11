Una frase di troppo: lo staff di Manuel Bortuzzo chiede provvedimenti contro Alex Belli

Tra i concorrenti più chiacchierati di questo Grande Fratello Vip c'è certamente Alex Belli, protagonista di alcuni siparietti bollenti con le coinquiline Soleil Sorge e Sophie Codegoni oltre che di una (quasi) rissa con Aldo Montano. Tra i concorrenti più amati, invece, c'è Manuel Bortuzzo, atleta 22enne e disabile a seguito di un incidente avvenuto anni fa. Ebbene, proprio in queste ore lo staff di quest'ultimo sta chiedendo che la produzione della trasmissione prenda seri provvedimenti nei confronti del modello dagli occhi di ghiaccio. Il motivo? Una frase di troppo pronunciata sul ragazzo.

Che cosa ha detto Alex Belli

In un video che sta facendo il giro della rete, Alex è immortalato in un momento di svago con Soleil Sorge e Davide Silvestri. Poi, parlando del gioco e di un presunto musical da mettere in piedi con i gieffini, dichiara ridendo: "A un certo punto cadono uno a uno a terra. Quando diciamo ‘eliminare’, uno alla volta tutti cadiamo". Soleil rispondendo all’amico dice: "L’ultimo a cadere è Davide". A questo punto la battuta infelice di Alex: "No, ultimo rimane Manu perché non può cadere", e ride. Risata che, ovviamente, non accoglie la complicità degli altri due. Il riferimento infatti è alle condizioni del nuotatore, costretto alla sedia a rotelle dopo esser stato raggiunto anni fa da un proiettile per errore.

“Cadono tutti, ad uno ad uno. L'ultimo resta Manuel perché non può cadere”.

E direi che dopo questa frase VERGOGNOSA su Manuel Bortuzzo, Alex Belli se ne può tornare nel meritato oblio. Incommentabile pure Soleil che se la sghignazza. #GFvip



pic.twitter.com/X0cdgAx0XR — Francesco Canino (@fraversion) November 3, 2021

La protesta dello staff di Bortuzzo (e non solo)

Dopo che la clip è diventata virale in rete, ad intervenire è lo staff di Bortuzzo attraverso i suoi profili social. "Qua si sta andando davvero oltre - si legge - Siamo profondamente delusi e prendiamo le distanze da tutto ciò che sta accadendo nelle ultime ore. Ci auguriamo che il GF prenda seri provvedimenti nei confronti di questi concorrenti".

Anche chi gestisce i social di Aldo Montano non si è lasciato scappare l'occasione ed è intervenuto: "Prendiamo le distanze dagli ultimi accadimenti all’interno della casa - è il post - I valori in cui credono i nostri atleti sono molto distanti da tutto ciò. Ci auguriamo che vengano presi provvedimenti da parte del Grande Fratello". Un messaggio che arriva all'indomani della lite scoppiata proprio tra Montano e Belli.