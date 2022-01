Caos al Gf Vip, Signorini caccia Alex Belli dallo studio: lui si sfoga sui social

Caos al Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha chiesto l’intervento della sicurezza per portare via Alex Belli. Ma andiamo per gradi e vediamo cosa è successo.

L’avvicinamento di Soleil Sorge e Delia Duran e il tweet di Alex Belli in cui lascia libera la moglie di percorrere il suo cammino da sola non potevano non portare ad un altro confronto-scontro in diretta. Il trio è sempre più strano e sono in molti a non sopportare più il teatrino: tra di loro c’è anche Alfonso Signorini.

La polemica si è accesa per colpa di Belli che, merito della sua padronanza della parola, continuava a non rispondere alle domande (prima di Katia Ricciarelli e poi di Alfonso Signorini) sul che cosa intendesse lui per “amore libero”. Belli è partito in quarta ribadendo che nel 2022 i rapporti non possono essere “inscatolati” e questo ha fatto infuriare Signorini. Il conduttore ha preso in mano la situazione e ha espressamente chiesto se questa forma di amore comprendesse l’avere intimità con un’altra donna, ma Belli si è limitato a dire di no per poi aggiungere:“Io non ho fatto niente con Soleil. Delia ha la verità di quello che abbiamo fatto e la custodisce”.

Questa versione è stata più volte smentita da Delia Duran che proprio nella casa aveva affermato di sapere cosa fosse successo sotto le famose coperte. Quando Signorini riferisce il dialogo a Delia, Belli cambia versione e precisa: “Io non è che nego tutto, ci sono cose che vanno tenute private”. Il conduttore quindi ha perso la pazienza e ha esclamato: “Questa è un’altra cosa, quando mi si piglia per i fondelli divento una bestia”. Di tutta risposta Belli ha incolpato Delia: “Hai capito Delia in che caos mi hai messo”.

Alex Belli difende Soleil Sorge

Ancora una volta Alex ha scelto Soleil. Delia stanca di queste discussioni ha detto di non volerne più parlare, ma Alex si è infuriato: “No basta tu perché ci sono le telecamere, metti in difficoltà sia me sia Soleil”, insomma l’ex gieffino vuole più rispetto per la sua amica speciale che dopo poco ha detto la sua.

“Sicuramente tra me e Alex sotto le coperte c’è stata una certa intimità, ma non vorrei si alludesse a cose esagerate” ha confidato la vippona e poi su spinta di Signorini ha aggiunto: “Sotto le coperte Alex mi ha detto anche di amarmi, è questo che dovrebbe preoccupare qualcuno”.

Il tweet della rottura

Signorini ha mostrato a Delia il tweet scritto da Belli, ma la donna non lo ha lasciato: “Non so cosa esce dalla Casa ma io con le persone che sono qui racconto anche le cose belle che abbiamo vissuto. E soprattutto le cose che ho vissuto in questi mesi, se mi chiedono io rispondo con la sincerità. Mi dispiace che lui abbia percepito solo la parte negativa, ma l’ha creata lui. Deve essere lui a capirmi e a comprendermi in questa situazione”.

Alex ha anche avuto la possibilità di dare a Delia l’anello che le aveva preso, accompagnato da un bigliettino: “Non perdere la direzione, guardati dentro e ripercorri la nostra storia”. Quando ha letto queste parole Delia si è commossa e ha spiegato di essere ancora innamorata di Alex.

Mesi di lontananza tra Alex e Delia. Ed ora che i loro "luoghi" sono invertiti, sembra ancora aumentare la distanza tra loro. #GFVIP pic.twitter.com/qUL9DC6gR1 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 24, 2022

Alex Belli cacciato da Alfonso Signorini e lo sfogo sui social

Il conduttore alla fine del confronto tra i tre era stremato. Belli cambiava versione di continuo e Signorini non riusciva a far seguire al tutto un filo logico e per questo motivo ha chiesto alla produzione di portare via l’attore.

“Stai rendendo difficoltoso il mio lavoro, se vuoi magari uscire… Mi rivolgo agli autori, per favore lo accompagnate fuori. Mi rifiuto di lavorare così, vai pure fuori”. Alex si è alzato infuriato e ha lasciato lo studio. Dopo il teatrino è stato svelato un particolare: Soleil Sorge ha scritto una lettera per Alex in cui gli chiede di essere sincero con la moglie, il postino è stato Giacomo Urtis.

Sui social Belli ha voluto chiudere la questione ribaltando la situazione e passando lui da vittima: “Game over. Ritorno nella mia factory creativa dove vivo con anime dove non abbiamo bisogno di etichettare, scatolare e definirci... In quel magico mondo, per il quale abbiamo tanto lottato, che si chiama libertà di espressione di vita". Non è più il mio game”.