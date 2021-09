Gf Vip, chi è Alex Belli: dai numerosi tradimenti all'amore con Delia Duran

Alessandro Gabelli, più conosciuto con il nome di Alex Belli, è uno dei 22 concorrenti del Gf Vip 6. L'attore e modello in questi anni ha fatto spesso parlare di sè, soprattutto per le numerose relazioni. Vediamo chi è Alex e scopriamo alcuni dettagli della sua vita.

Gf Vip, chi è Alex Belli

Alex Belli è nato a Parma il 22 dicembre 1982. Ha da sempre amato il mondo dello spettacolo e dopo aver conseguito il diploma come geometra, ha prima frequentato il conservatorio per affinare la sua tecnica al pianoforte. La recitazione è sempre stata nei suoi pensieri e così, dopo un breve periodo al teatro, ottiene una parte in Centovetrine (dove recita fino al 2015), soap opera che lo porta ad essere conosciuto dal grande pubblico.

Per lui il Gf non è il primo reality: ha partecipato a Ballando con le stelle e poi all'Isola dei famosi, nel 2015 insieme a Le Donatella, Cristina Buccino, Pierluigi Diaco ed altri.

Gf Vip, Alex Belli: i matrimoni e i tradimenti

Durante la sua partecipazione all'Isola si era avvicinato molto alla compagna d'avventura Cristina Buccino, anche se era ancora sposato con Katarina Raniakova, modella slovacca. L'amore tra i due era scoppiato nel 2007, 6 anni dopo, nel 2013 erano convolati a nozze. La loro unione però è finita nel peggiore dei modi, tra liti e urla (anche in tv) nel 2017. I battibecchi sono continuati anche negli anni successivi durante i quali Katarina lo ha accusato di esserle stata infedele, infedeltà che è stata poi confermata dallo stesso Belli.

Katarina Raniakova, ha anche voluto mettere in guardia le future compagne di Belli affermando che l'attore sia sterile.

Dopo la fine del suo matrimonio l'incontro con Mila Suarez, modella di origine marocchine, che aveva partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice di Eugenio Colombo. La loro unione è andata avanti fino al 2018 fino a quando non ha conosciuto la modella venezuelana Delia Duran sul set della serie tv Furore. Mila Suarez poco dopo ha partecipato al Gf Vip (nel 2019) ed è stata la sua occasione per parlare a fondo della delusione che le ha creato Belli.