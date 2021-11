Alex Belli e Davide Silvestri, bacio al Gf Vip (VIDEO)

Una notte da GF Game Night, condotto per l'occasione da Jessica Selassié e Sophie Codegoni. All'interno del Grande Fratello Vip è tornata l'atmosfera del GF Late Show di Tommaso Zorzi, lo scorso anno bagnato da ascolti Auditel a dir poco inattesi.

Bacio o penitenza?

Nel corso della serata è scattato il più classico dei giochi, quello del bacio obbligato figlio della 'viproulette'. Ed Alex Belli, un po' a sorpresa, ha scelto di baciare Davide Silvestri. Nel caso in cui si fosse rifiutato, Alex avrebbe dovuto cedere ad una penitenza e far perdere la propria squadra. "Vieni qua, il mio menestrello. È da tanto che volevamo dirvi il nostro segreto di Pulcinella", ha scherzato l'ex divo di Centrovetrine nel motivare la sua scelta.

Davide si ritira a fine Gf Vip?

Un bacio durato 30 secondi, quello andato in scena tra Belli e Silvestri, con i due avvinghiati come lottatori. Poco prima del bacio, come riportato da Biccy, Davide ha confessato ad Alex l'intenzione di ritirarsi dalle scene, una volta concluso il Gf Vip. "Sono orgoglioso e fiero del percorso che ho fatto nella mia vita", ha sottolineato Silvestri, subito rincuorato da Belli. "Ma cosa ti ritiri, cosa dici? Tu sei un istrionico, c’hai talento e quello vero, hai la professione, hai in mano la maestria, il mestiere. Perché ti devi ritirare, ma dai. Fai un reality e pensi a ritirarti? Semmai finisce il reality e non fai altri programmi di questo genere".