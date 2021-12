Prima il bacio, poi la dichiarazione. Alex Belli a Davide Silvestri: "Posso amare anche te"

Non c'è due senza tre. Ed adesso Alex Belli rivela anche a Davide Silvestri, suo coinquilino al Grande Fratello Vip, che potrebbe provare amore nei suoi confronti. Un mese fa il bacio tra il modello e l'ex attore di Centovetrine, oggi la dichiarazione: Alex, già sposo (per finta?) della collega Delia Duran, nonché molto vicino a Soleil Sorge, presente nella Casa di Cinecittà, proverebbe una "connessione" anche col biondino.

La confessione è arrivata nelle scorse ore, a margine di una lunga spiegazione in cui Alex faceva chiarezza su come fosse possibile per lui amare due donne in contemporanea: Delia e Soleil. "Cosa intendevo quando ho detto a Sole che mi ero innamorato di lei? – precisa Alex – Direi che è una definizione di amore molto alta, difficile da capire. Un amore che va oltre tutto, non le cose tra ragazzini ‘io sono tua, tu sei mia’. Quando ho visto il lato dolce da bambina di lei, quella roba mi ha fatto impazzire e innamorare. Anche con te mi è successo, io ti sento. In quel letto, in quella camera ci siamo trovati. Soleil di qua, tu dall’altra parte, io in mezzo".

E qui arriva il bello. Sì perché Alex sottolinea poi come la stessa chimica sia possibile anche con Davide. "Secondo me è nata una cosa molto particolare tra noi - dice - Io l’ho lasciata fluire, è il mio dono. Tu immagina che questo innamoramento potevo averlo anche con te. Perché pensi che di te non mi sia anche innamorato? In realtà c’è questa cosa, però potevo alzare la posta e nessuno ci avrebbe detto niente. […] Quanto abbiamo riso io e te. Ma tu mi hai capito davvero? Ti voglio tanto bene".

Il bacio (doppio) in giardino

Già un mese fa Alex e Davide si erano lasciati andare ad un doppio bacio nel corso di una serata alcolica. Nel corso di una festa organizzata dalla produzione per sciogliere gli animi, i due avevano sciolto il proprio per scambiarsi baci l'un altro: prima era stato Alex a baciare Davide, poi il contrario. Segno che già all'epoca una qualche "connessione artistica" viaggiava nell'aria. Per chi se lo stesse domandando: nella vita privata, Davide risulta ufficialmente single.

Intanto la moglie Delia Duran...

Intanto Delia Duran, fidanzata di Alex, ha ben deciso di lasciare l'appartamento in cui viveva col marito (o presunto tale, visto che si parlò di nozze fake, nel loro caso). Ed intanto gli avvicinamenti tra Alex e Soleil si fanno sempre più assidui. Davide diventerà dunque un quarto incomodo?