Gf Vip, Alex Belli confessa: "Io e Delia coppia aperta. Con noi vive un'altra donna"

Alex Belli vuota il sacco. Dopo settimane di accuse, critiche e confronti al vetriolo con la compagna, Delia Duran, per il legame nato all'interno della Casa del Gf Vip con Soleil Sorge, l'attore confessa: "Non c'è nessun tradimento".

Belli non nega l'evidenza, ovvero la forte attrazione e i sentimenti che prova per la coinquilina, ma rivela che per come vivono l'amore lui e Delia tutto questo è normale. "In passato ho tradito, ho fatto, ho brigato quando ero giovane - confida a Biagio D'Anelli - In questo momento però no. Non sto tradendo proprio nulla. Per le prima volta nella mia vita mi sono messo a nudo e mostrato per quello che sono. A Delia ho detto 'mi accetti così? Questo è il pacchetto'. E lei mi ha detto 'sì, e questa sono io'. Bam. Non ho dovuto fare niente, lei mi ha accettato per quello che sono. Non soltanto mi ha accettato, ma lei ne fa parte. Ne è parte integrante".

Un'altra donna nella loro vita

Il racconto di Alex Belli poi si fa più dettagliato: "Ci ho messo 38 anni a trovare un persona libera come Delia. Ci siamo promessi amore libero. Abbiamo fatto feste con amiche, con amici. A casa nostra ogni venerdì ci sono feste come quelle che abbiamo fatto qui ad Halloween - confessa - Capisci? Se facciamo queste robe qui? Il kiss freeze è una sciocchezza a confronto". L'attore svela anche un retroscena ancora più intimo, ovvero la presenza di un'altra donna nella loro quotidianità di coppia: "Stella ad esempio viene in vacanza con noi, vive con noi".

Una coppia aperta, dunque, che vive l'amore liberamente: "Se mi fossi presentato a Delia in un modo e poi scoprisse un Alex diverso, allora ci sarebbe un tradimento. Io e lei abbiamo giocato a carte scoperte - conclude - Ci siamo accettati così e viviamo in maniera libera dal punto di vista emozionale". Se così fosse, però, la gelosia messa in scena da Delia Duran in queste settimane sarebbe davvero un teatrino, come sostengono in molti. Ma questa è tutta un'altra storia.