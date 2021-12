Gf Vip, Alex Belli su Delia Duran: "Se mi lascia? Vado avanti"

(Sopra il video di Alex Belli mentre parla dei suoi sentimenti)

La storia infinita tra Alex Belli e Soleil Sorge all'interno della Casa del Gf continua a non essere chiara, perché se durante la puntata Alex sembra convinto di voler ghiacciare il rapporto con la coinquilina, appena le telecamere dell'onair si spengono cambia le carte in tavola.

"Il mio stato d'animo è confuso, anche se so di essere stato travolto dal treno d'emozione che c'è qui dentro" afferma Belli parlando con Alfonso Signorini durante la puntata, per poi aggiungere "Ma devo tornare coi piedi per terra e cercare di vivere la mia vita vera e salvare la mia vita vera", ma quale sarebbe la vita vera?

Alex Belli e la confusione sui suoi sentimenti

"Vorrei non rovinare tutto ciò che ho costruito fuori, nella mancanza di lucidità di quest'ultima settimana mi viene da credere che l'unica soluzione sarebbe quella di svegliarmi e uscirne fuori senza effetti collaterali. Ma so che questo non è possibile" e questo non sarà possibile e a spiegare il perchè è lo stesso Alex: "Io credo che una soglia l'abbiamo superata".

Non contento Belli, in un confessionale insieme a Soleil Sorge sembrava quasi pronto a lasciare la Casa:

"Magari siamo ancora in una fase in cui l'irreparabile non è ancora successo. mi dispiacerebbe molto farti soffrire e far soffrire tutti e tre e ti dico sinceramente che io stasera volevo andare via. Però sono ancora qui".

Sole dal canto suo continua a definire amicizia il loro legame: "In questa amicizia ci sono stati tanti momenti in cui ci siamo persi, più volte ci siamo trovati in questo loop" e le sue parole sono ampiamente smentite dalle immagini che la produzione ha mandato in onda con baci, abbracci, carezze e quelle mani che nelle ultime notti hanno fatto capire a tutti che i freni inibitori sono solo un bel ricordo.

Alex Belli su Delia Duran nel post puntata

Un cambio di rotta è quello che è accaduto nel dopo puntata, Alex Belli parlando con Soleil ammette di aver pensato molto al dopo Gf, secondo quanto scrive Biccy:

“Se fosse venuta sul tappeto rosso, io sarei andato via Sole. Come mai non l’ho già fatto? Perché è entrata al GF Vip due mesi fa. Io uscirò con Delia come dimostrazione d’amore. Questo tempo che stiamo qui sta facendo star male una persona fuori. Se penso di andarmene è perché non riesco a stare lontano da te. Andare via è l’unico modo per starti lontano, perché rimanendo qui io non ci riesco proprio. Non devo dimostrare nulla a nessuno. Prendo la donna che amo e me ne vado definitivamente. Come mai non esco adesso? Perché siamo al lavoro e ho un contratto, tanto davanti ho pochi giorni e poi per me finisce”.

Soleil quindi chiede a Alex perché non sia uscito prima e non sia andato da lei... La chiacchierata è continuata nella notte e ad un certo punto arriva la dichiarazione shock di Belli:

“Se usciti da qui io trovo una situazione che è irrisolvibile allora dirò questa cosa del GF Vip ci ha messo davanti ad una prova e non siamo stati abbastanza forti, ne prendo atto e vado avanti. Non finisce il mondo. vengo da un matrimonio finito, punto e basta. Inutile pensarci adesso, fino a che non usciamo e capiamo tutto non avremo la soluzione.

E tutto il grande amore professato da Alex dov'è? ecco che l'attore aggiunge: "Se non riesco a risolvere con Delia? Va bene amen. Io ce la metterò tutta, mi metterò al lavoro, questo è il mio obiettivo. Delia è la mia tranquillità, se non la trovo va bene così. Significa che al GF Vip ho messo in gioco me stesso e se questo è bastato per chiudere, rimetto in discussione quello che avevo con lei. Credo sia un ragionamento razionale".

Delia ha già lasciato, almeno secondo quanto dichiarato, l'appartamento del compagno, dopo queste parole cosa farà? Qual è il ruolo di Soleil Sorge in questa storia, per lei questa è davvero un'amicizia?