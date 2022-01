Alex Belli saluta tutti e lascia l’Italia: il messaggio dopo la lite con Signorini

Sulle note di ‘Nel blu dipinto di blu’ cantato da Domenico Modugno, Alex Belli manda i suoi saluti all’Italia che guarda dall’alto di un aereo che lo porta lontano. “Bye bye Italy” scrive su Instagram l’ex concorrente del GF Vip all’indomani della lite scoppiata in diretta su Canale 5, contro un Alfonso Signorini furioso per le sue dichiarazioni.

Tutto pareva essersi risolto dopo che Belli, cacciato dallo studio, era tornato a sedere al suo posto, ma evidentemente qualcosa è rimasto nello stato d’animo dell’attore che già in serata aveva affidato a un tweet il suo pensiero. “Game over. Ritorno nella mia factory creativa dove vivo con anime dove non abbiamo bisogno di etichettare, scatolare e definirci... In quel magico mondo, per il quale abbiamo tanto lottato, che si chiama libertà di espressione di vita. Non è più il mio game” aveva scritto in un tweet.

Meta del viaggio che per un po’ lo terrà lontano dalle controverse dinamiche televisive potrebbe essere l’Egitto dove ora si trova l’amico Alessandro Filippi, hairstylist e makeup artist con cui lavora taggato nelle Storie Instagram. Chissà se tornerà in tempo per la nuova puntata del GF Vip…