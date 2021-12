Alex Belli, la decisione dopo la sfuriata al GF Vip

La scena ripresa dalle telecamere del GF Vip nel pomeriggio di ieri resterà nella storia di questa edizione del reality che fa di Alex Belli e delle sue vicende sentimentali assoluto protagonista. L’attore si è scagliato con forza contro la porta rossa chiedendo di uscire dalla Casa, furioso per non aver ricevuto dei messaggi di incoraggiamento da parte dei famigliari come avvenuto per tutti gli altri compagni del reality. Dopo il momento di ira, il concorrente è stato chiamato nel confessionale, comparendo poi nuovamente senza commentare quanto accaduto. La decisione di lasciare il reality, dunque, è stata abbandonata, probabilmente grazie alle parole degli autori. In seguito, infatti, l’attore si è cimentato nella preparazione di una coreografia con Miriana e Biagio e ha suonato il pianoforte con Manuel Bortuzzo in un’atmosfera che nulla aveva a che fare con quella creata poco prima.

Soleil: "Alex, i tuoi fatti sono incoerenti con le tue parole"

La storia con Soleil, intanto, procede, nonostante la presenza di Delia Duran che resta sempre nei pensieri di Alex. In queste ore i due sono stati ripresi in un momento di confidenza che ha portato la ragazza a esprimere qualche perplessità sul suo atteggiamento: “I tuoi fatti sono totalmente incoerenti con le tue parole, è questo il tuo problema” è stata la provocazione di Soleil per l’attore che non ha mai nascosto i suoi sentimenti per lei, ma neppure quelli per la moglie. Commentando le foto del bacio con un altro uomo, Alex, infatti, ha ribadito il suo punto di vista nell’ultima puntata del GF Vip: "Quello che sento per Soleil è molto puro, voglio testimoniare questa cosa che è quello che sento nel cuore" ha detto ad Alfonso Signorini, avanzando poi la richiesta di avere la moglie con lui in casa per parlare e farle capire la natura del rapporto nato con la compagna di reality.

(Di seguito il video che mostra Soleil parlare con Alex)