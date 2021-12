Katarina Raniakova spara a zero su Alex Belli: i pesanti retroscena sul loro matrimonio

Il triangolo Alex Belli - Soleil Sorge - Delia Duran che tanto fa discutere fuori e dentro la Casa del GF Vip ha trovato una commentatrice particolarmente dura nei confronti dell’attore che con lui ha condiviso diversi anni di vita. Lei è Katarina Raniakova, modella ed ex moglie dell’attuale concorrente del reality, che al settimanale Chi ha raccontato i retroscena di un rapporto finito nel peggiore dei modi.

I due si sono sposati nel 2013 per poi separarsi nel 2017 quando per Katarina la situazione è diventata insostenibile a causa del modo di fare di Alex e dei suoi tradimenti. "Lui diventava sempre più pieno di sé, vanitoso, egocentrico, e allora io tornavo ai nostri primi ricordi e mi dicevo: ‘Lui non è così, è un momento, è un passaggio, tornerà come prima'. E lui ogni tanto ci provava a comportarsi bene, si rendeva conto e ci provava. E questa cosa, alla fine, ti frega ancora di più" ha raccontato la 39enne slovacca parlando ancora di vari tradimenti che sarebbero iniziati già prima delle nozze.

"L'ho beccato una volta poco prima del matrimonio, eravamo fidanzati da cinque anni. Lì ho avuto proprio la sicurezza, ho trovato delle foto sul suo computer. E allora lacrime e tutto quello che può immaginare, comunque, l'ho perdonato e ci siamo sposati" ha ricordato: "Poi dopo un po' ho capito che stava con una sua collega sposata pure lei, sembrava un rapporto di amicizia, cantavano insieme, suonavano insieme, ballavano. Alla fine, io ho capito che lui aveva questa relazione: faceva le chiamate di nascosto, quando le riceveva si allontanava, così ho scritto una mail al marito di lei e lui è andato su tutte le furie: quando gli fai fare una brutta figura, Alex perde la testa".

Nel 2015 Alex Belli ha partecipato all’Isola dei Famosi. Allora lui aveva mostrato una certa simpatia per Cristina Buccino, situazione che fece molto soffrire Katarina: "Ricordo che avevo perso sei chili, non dormivo, avevo tic, non rispondevo neanche al telefono" ha ammesso.

Quando Katarina ha lasciato Alex Belli

La decisione di separarsi è arrivata all’ennesima scoperta di un tradimento: "Mi ha fatto un elenco di nomi di persone con cui mi aveva tradito: persone di cui sapevo, persone di cui sospettavo e anche persone che proprio non immaginavo. E ha aggiunto: ‘Perché tu devi sapere che io sono questo’. Alla fine gli ho detto: ‘Senti, ci dobbiamo separare’. Lui, allora, si è buttato a terra, ha cominciato a piangere. A quel punto io vedevo tutto, non dovevo più immaginare niente, era tutto chiaro. Era maggio, avevamo due lavori insieme, due campagne, le abbiamo scattate e poi gli ho mandato le carte della separazione". In seguito, però, ha comunque continuato a vivere con lui poiché convinta che potesse cambiare, ma quando è morto il nonno e Alex non ha voluto accompagnarla al funerale, Katarina ha detto basta e ha messo un punto alla loro storia.

Il commento su Soleil e Delia

Quanto al rapporto di Alex con la concorrente del GF Soleil e con la moglie Delia fuori dalla Casa: "Lui nella Casa ama Soleil, che quando uscirà amerà Delia, che quando andrà a fare un lavoro a Marrakech amerà quella che sarà li. Lui ne è sempre convinto in quel momento. Alla fine lui guarda tutte per vedere se lo guardano" ha detto Katarina che ha affermato che sia stato un bene non avere dei figli da Belli e di essere pentita di aver sprecato tempo al suo fianco.